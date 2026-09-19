Spannende Offenbarung um Flick und Adeyemi

Adeyemi? "Darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen"

Hansi Flick legt beim FC Barcelona offenbar ein besonderes Augenmerk auf Karim Adeyemi. Der Trainer und der Neuzugang pflegen offenbar eine besondere Beziehung.

Karim Adeyemi ist beim FC Barcelona angeblich der Spieler, den Hansi Flick am häufigsten zurechtweist. Das verriet Teamkollege Eric García im Interview mit SER Catalunya auf die Frage, welcher Profi im Kader die meisten Ansagen des Trainers bekomme. Seine knappe Antwort lautete: „Adeyemi.“

Flick soll besonders genau auf den deutschen Offensivspieler achten, nachdem er selbst auf dessen Verpflichtung gedrängt hatte. Die Mundo Deportivo spricht von einer „Vater-Sohn-Behandlung“, die dem früheren BVB-Ass zuteil werde.

Hansi Flick scheint sehr genau auf seinen Schützling Karim Adeyemi zu achten Hansi Flick scheint sehr genau auf seinen Schützling Karim Adeyemi zu achten © IMAGO/NurPhoto

Adeyemi sei den Verantwortlichen in Barcelona mit seiner „höflichen Art“ und seinem Interesse abseits des Platzes positiv aufgefallen, heißt es in dem Bericht weiter. Auf dem Platz verkörpere Adeyemi dagegen einen freien, bisweilen unberechenbaren Stil – mit Aktionen, die nicht dem klassischen Muster eines Flügelspielers entsprechen, so die Beobachtung des in Barcelona ansässigen Mediums.

Karim Adeyemi: kreativer Freigeist

Das zeigte sich beim sehenswerten Treffer gegen Levante ebenso wie bei seinem 80-Meter-Sprint gegen Racing, der in einer Vorlage für Lamine Yamal endete. Gerade diese Kreativität braucht in Flicks Barca jedoch auch klare Grenzen, weil die Mannschaft neben ihrer Spielfreude vor allem von Ordnung lebt.

Szenen wie Adeyemis Auftritt in Badelatschen bei einer Trainingseinheit nach einem Spiel ohne Einsatz oder sein einsames Verharren auf der Bank im regnerischen Camp Nou nach seiner Gala gegen Racing erklären, warum Flick bei ihm besonders aufmerksam hinschaut.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.