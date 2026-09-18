Raphinha träumt von Karriereende beim FC Barcelona

Raphinha will seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängern und kann sich ein Karriereende bei den Katalanen vorstellen.

Raphinha kann sich eine langfristige Zukunft beim FC Barcelona vorstellen. In der Sendung Tu diràs hat der Brasilianer angekündigt, über eine Vertragsverlängerung nachzudenken. Der von Trainer Hansi Flick zum ersten Kapitän ernannte Offensivspieler ist derzeit noch bis 2028 an Barça gebunden.

„Ja, ich denke an eine Verlängerung. Als ich meinen Vertrag bis 2028 verlängert habe, dachte ich, dass ich dann 30 oder 31 Jahre alt sein würde und wusste nicht, wie ich dann dastehen würde. Aber so, wie ich in die Saison gestartet bin, reicht es noch für ein paar Jahre. Ich wäre sehr glücklich, meinen Vertrag verlängern zu können, und hoffe, meine Karriere hier beenden zu können, ohne noch woanders hingehen zu müssen“, sagte Raphinha.

Barca-Kapitän Raphinha sieht sich langfristig bei den Katalanen Barca-Kapitän Raphinha sieht sich langfristig bei den Katalanen © IMAGO/Pressinphoto

Sportdirektor nennt Voraussetzungen für Verlängerung

Sportdirektor Deco hatte sich bei RAC1 zuletzt offen für Gespräche gezeigt. „Jeder Spieler hat seinen Stolz, aber ich glaube, er hat sich seine Geschichte im Klub aufgebaut und den Respekt seiner Mitspieler in der Kabine verdient“, meinte er und fügte hinzu: „Der Trainer hat mit seinem emotionalen Management das Maximum aus ihm herausgeholt. Ich sehe ihn sehr gut. Wir behalten unsere Spieler immer im Blick, damit uns Verlängerungen nicht überraschen. Dann gibt es noch das Leistungsprinzip, Vertragsgleichgewichte und keine Probleme. Wir werden mit ihm sprechen.“

Raphinha führt die Liga mit neun Treffern an und liegt damit zwei Tore vor Lamine Yamal und Kylian Mbappé. In der Champions League traf er gegen Feyenoord zudem doppelt.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.