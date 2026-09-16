Groß und Hürzeler hauen United raus

Manchester United fliegt nach 2:0-Führung gegen Brighton & Hove Albion noch aus dem Ligapokal, auch dank eines Treffers von Pascal Groß. Damit endet eine historische Seire.

Brighton & Hove Albion hat einen spektakulären Abend im altehrwürdigen Old Trafford erlebt: Im englischen League Cup gewann das Team des deutschen Trainers Fabian Hürzeler nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (1:2) und warf Manchester United so aus dem Wettbewerb.

Unter den Torschützen für Brighton war auch Nationalspieler Pascal Groß, der zum zwischenzeitlichen 2:2 netzte und so maßgeblich zur Aufholjagd beitrug.

Pascal Groß (l.) traf zum 2:2 Pascal Groß (l.) traf zum 2:2 © IMAGO/APL

Historische Pleite: Das gab es seit 50 Jahren nicht!

Durch die Pleite geht in Manchester auch eine der vermutlich längsten Serien im Profi-Fußball zu Ende: Denn zum ersten mal seit 42 Jahren (!) verloren die „Red Devils“ ein Heimspiel, in dem sie zur Pause geführt hatten. Seit 1984 konnte man einen Vorsprung zur Halbzeit immer in wenigstens einen Punkt ummünzen.

Noch länger ist es sogar her, dass United eine Zwei-Tore-Führung im eigenen Stadion aus der Hand gab: Das war zuletzt 1976 der Fall. Nach dieser historischen Pleite befindet sich der Verein im „endgültig Krisenmodus“, wie die englische Sun urteilte. Nach Abpfiff bedachten die Anhänger der „Red Devils“ ihre Spieler mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Hürzeler und Groß schocken United

Dabei waren die Gastgeber in der ersten Hälfte durch einen schnellen Doppelschlag von Shea Lacey (8.) und Mason Mount (10.) in Front gegangen, kurz vor der Pause brachte Charalampos Kostoulas Brighton zurück ins Spiel (45+1.).

Nach dem Seitenwechsel war es dann Groß, der im Sechzehner zum Abschluss kam und auf 2:2 stellte (65.), kurz drauf drehte Maxim de Cuyper die Partie (70.). Für Groß war es bereits sein achter Treffer gegen die Roten Teufel, für Hürzelers Team das nächste Kapitel einer bislang erfreulichen Saison: In der Premier League steht der Klub nach vier Spieltagen auf Rang fünf.

DEINE MEINUNG

ManUnited dagegen musste am vergangenen Wochenende bereits die bittere Niederlage im Manchester-Derby gegen City hinnehmen, begünstigt durch eine klare Fehlentscheidung der Schiedsrichter. Die Red Devils haben bislang nur ein Ligaspiel gewonnen, der League Cup ist für sie nun schon früh beendet.