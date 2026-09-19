Zwei Deutsche bremsen den Nationalstürmer Kai Havertz und den FC Arsenal.

Teammanager Fabian Hürzeler und Ex-Nationalspieler Pascal Groß haben den Siegeszug des FC Arsenal in der englischen Premier League auf beeindruckende Weise gestoppt. Das deutsche Duo bezwang die Gunners mit Brighton and Hove Albion am Samstag erstaunlich klar 3:0 (2:0) – für Meister Arsenal und Nationalstürmer Kai Havertz war es nach vier Siegen in Serie die erste Saisonniederlage.

Groß führt Brighton auf Rang drei

Groß hatte daran erheblichen Anteil. Der Mittelfeldspieler erzielte das 1:0 aus zweiter Reihe selbst (31.) und bereitete das 3:0 durch den Ex-Stuttgarter Chema (57.) vor. Zudem traf Charalampos Kostoulas (45.).

Brighton (10 Punkte) ist damit zumindest vorerst Tabellendritter hinter Pokalsieger Manchester City und dem Titelverteidiger Arsenal (je 12). ManCity (vier Spiele, vier Siege) empfängt am Sonntag den AFC Sunderland.

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