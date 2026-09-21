Arbeloa rechnet mit Schiedsrichtern ab

Nach dem Remis gegen Manchester United geht Fulhams Trainer Alvaro Arbeloa hart mit den Schiedsrichtern ins Gericht. Später rudert der Spanier etwas zurück.

Nach dem Remis gegen Manchester United hatte Fulhams Trainer Alvaro Arbeloa offensichtlich Gesprächsbedarf. Im Gespräch mit Sky Sports kritisierte der 43-Jährige die Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns.

„Alles lief zu ihren Gunsten“, klagte Arbeloa mit Blick auf Manchester United. „Man muss sich nur das Foul von Harry Maguire ansehen. Alle Entscheidungen kamen ihnen zugute. Nach dem Spiel gegen Manchester City wusste ich, dass sie es nicht mögen, wenn Manchester United verliert.“

Eine in den Augen des Spaniers strittige Entscheidung ereignete sich 35 Sekunden vor dem Ausgleich: Die Schiedsrichter ließen ein Foul von Harry Maguire ungeahndet, kurz darauf erzielte Manchester United durch Matheus Cunha das 1:1.

Arbeloa wütet – dann rudert der Trainer zurück

Ein Eigentor hatte zunächst Fulham die 1:0-Führung beschert. Einen leicht abgefälschten Flachschuss konnte United-Keeper Senne Lammens mit den Beinen nach vorne abwehren, der überraschte Lisandro Martinez bekam jedoch seine Füße nicht mehr rechtzeitig sortiert und lenkte den Ball aus sechs Metern ins eigene Tor.

Laut der Daily Mail könnte Arbeloas öffentlich geäußerter Ärger gegen die Schiedsrichter unmittelbar nach dem Spiel nun eine Strafe nach sich ziehen. Auf der anschließenden Pressekonferenz war der Coach bemüht, die Situation zu entschärfen.

„Mein Englisch ist nicht so gut“, sagte Arbeloa. „Vielleicht drücke ich mich so schlecht aus, und ich ziehe es vor, nichts über die Schiedsrichter zu sagen, denn man weiß ja nie.“

Fulham wartet noch auf den ersten Sieg

Unter Arbeloa wartet der FC Fulham weiterhin auf den ersten Saisonsieg in der Premier League und steht derzeit auf einem Abstiegsplatz. Dennoch stellte sich der Spanier hinter seine Mannschaft und hob deren Leistung hervor. „Natürlich war es kein leichtes Spiel für uns – wir standen auf dem letzten Tabellenplatz –, aber wir haben mit dem Ball Charakter gezeigt und waren mutig“, befand er.

„Jetzt müssen wir den ersten Sieg einfahren“, lautete seine Mission für das nächste Spiel. Am 10. Oktober bietet sich gegen Ipswich Town die nächste Gelegenheit für den ersten Erfolg in der Premier League.

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