Carragher fällt vernichtendes Urteil über Wirtz

Jamie Carragher fordert nach Wirtz' schwachem Auftritt in Bournemouth eine Liverpool-Pause für den deutschen Nationalspieler.

Jamie Carragher hat nach Liverpools Sieg bei Bournemouth eine klare Forderung an Trainer Andoni Iraola gerichtet: Florian Wirtz soll im nächsten Ligaspiel gegen Manchester City nicht in der Startelf stehen. Der frühere Reds-Verteidiger kritisierte den deutschen Nationalspieler nach dessen Auftritt an der Südküste scharf.

„Das war eine der schlechtesten Leistungen, die ich je von ihm im Liverpool-Trikot gesehen habe“, sagte Carragher in seinem neuen Podcast. Wirtz sei zwar bislang auch wegen fehlender Torbeteiligungen kritisiert worden, habe normalerweise aber zumindest spielerisch überzeugt. „Aber der Grund, warum ich mir Sorgen mache: Ich glaube nicht, dass Wirtz seit seiner Ankunft bei Liverpool außer Form ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir das sehen, was er ist.“

Florian Wirtz blieb gegen Bournemouth unauffällig Florian Wirtz blieb gegen Bournemouth unauffällig © IMAGO/Every Second Media

Carragher: Wirtz wird Erwartungen nicht mehr erfüllen

Carragher bezweifelt, dass der rund 135 Millionen Euro teure Offensivspieler die Erwartungen noch erfüllen kann. „Die Lücke zu dem Niveau, das er erreichen müsste, um die Erwartungen zu rechtfertigen, ist fast zu groß. Du kannst sie nicht schließen“, erklärte der 48-Jährige. Selbst eine Steigerung reiche seiner Ansicht nach nicht an das heran, was sich Liverpool von Wirtz versprochen habe.

Der Ex-Profi sieht zudem Folgen für die Teamstruktur. Läuft Wirtz auf der Zehn auf, müsse Dominik Szoboszlai ins zentrale Mittelfeld rücken – eine Rolle, die Carragher für den Ungarn nicht passend findet. Vor dem Duell mit Tabellenführer Manchester City am 11. Oktober müsse Iraola deshalb eine Entscheidung treffen: „Wirtz wäre nicht in meinem Liverpool-Team. Gegen Manchester City zu Hause kann er für mich nicht in der Mannschaft sein.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.