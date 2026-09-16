Heftiger Patzer von Barca-Keeper

Wojciech Szczesny ersetzt Joan Garcia zur zweiten Hälfte gegen Racing Santander. Hansi Flick handelt offenbar vorsorglich.

Wojciech Szczesny ist beim FC Barcelona überraschend zu seinem Saisondebüt gekommen. Der 36-Jährige ersetzte im La-Liga-Spiel gegen Racing Santander nach der Pause Joan Garcia. Hansi Flick reagierte offenbar vorsorglich auf körperliche Beschwerden des Schlussmanns und musste dann einen heftigen Patzer des Ersatzmannes ansehen.

Garcia hatte sich in der ersten Hälfte zunächst keine sichtbare Verletzung zugezogen. Die Kameras von DAZN zeigten allerdings, wie der Torhüter in der letzten Aktion vor dem Seitenwechsel ausrutschte. Wie schwer die Probleme sind, war zunächst offen.

Flick überrascht mit Wechsel

Dass Flick auf Szczesny setzte, kommt auch mit Blick auf Dominik Livakovic überraschend. Seit der Verpflichtung und Registrierung des 31-jährigen Kroaten war davon ausgegangen worden, dass er als Nummer zwei hinter Garcia eingeplant ist. Szczesny galt aufgrund seines Alters eher als dritte Option – gegen Racing erhielt aber der Pole den Vorzug.

Szczesny sammelte jedenfalls keine Pluspunkte. In der 64. Minute unterlief ihm ein heftiger Patzer. Der Pole bekam den Ball zugepasst vor seinem Tor und ging völlig unnötig ins Dribbling. Yassir Zabiri nahm ihm den Ball ab und schob ins leere Tor ein. Kleiner Trost für Szczesny: Es war nur das 2:4 aus Sicht von Santander. Wenig später erhöhte Raphinha auch wieder auf 5:2 für Barca.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.