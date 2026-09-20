Mourinho übt scharfe Kritik an Schiedsrichtern

Die Niederlage von Real Madrid im Derby gegen Atletico sei die Schuld der Offiziellen, beklagt der Trainer.

Jose Mourinho hat nach der Derbyniederlage von Real Madrid gegen Atletico (1:2) scharfe Kritik an den Schiedsrichtern im spanischen Fußball geübt und gar von Wettbewerbsverzerrung gesprochen. Der für das Spiel angesetzte Referee Miguel Ángel Ortiz Arias sei dem Druck im Metropolitano-Stadion „nicht gewachsen“ gewesen, sagte der Trainer von Real Madrid. Die Schiedsrichterkommission (CTA) setze „einen Schiedsrichter ein, der mit 41 Jahren noch nie international gepfiffen hat – es liegt also offensichtlich nicht daran, dass er ein großartiger Schiedsrichter ist.“

Real liegt in der Tabelle nach sieben Spielen bereits sechs Punkte hinter dem FC Barcelona. Mourinho betonte, seine Mannschaft habe bei aus seiner Sicht fairer Schiedsrichterleistung weiterhin gute Chancen auf den Gewinn der spanischen Meisterschaft. „Wenn man uns in Ruhe lässt, wenn man uns erlaubt, zu gleichen Bedingungen wie alle anderen anzutreten, dann ist es bis dahin (bis zum Titel, d. Red.) immer noch ein weiter Weg“, sagte der Portugiese.

Der Coach, dessen Team nach einer Roten Karte gegen Dean Huijsen (52.) in Unterzahl spielte, monierte zudem die Bewertung zweier aus seiner Sicht harter Fouls an seinen Spielern. Die Atletico-Profis Cristian Romero und Lee Kangg In hätten laut Mourinho vom Platz gemusst. Aber: Daniel Jesús Trujillo, der für das Spiel zuständige VAR-Schiedsrichter, habe eine „Vorgeschichte“ mit Madrid. „Diese Kombination: Ein Schiedsrichter, ein schlechter Schiedsrichter, der bisher nur ganz kleine Spiele geleitet hat, und ein VAR-Offizieller mit einer langen Vorgeschichte. Herzlichen Glückwunsch an die Schiedsrichterkommission für diese Ansetzung“, sagte Mourinho.

DEINE MEINUNG

Seine Spieler nahm der Trainer ausdrücklich in Schutz. Diese hätten „eine erste Halbzeit von hoher Qualität und mit großer Persönlichkeit gespielt“. Nach dem Platzverweis sei es dann schwierig geworden. Der Leverkusener Alejandro Grimaldo verwandelte den nach dem Foul von Huijsen fälligen Elfmeter (53.), kurz darauf traf Jonathan David (59.). Der Anschlusstreffer durch Antonio Rüdiger (89.) kam zu spät.

„Eine miserable Schiedsrichterleistung entscheidet das Derby“, lautete die Überschrift des Spielberichts auf der offiziellen Website von Real Madrid.