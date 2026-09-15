James Rodríguez fällt Entscheidung

Nach 15 Jahren und drei Weltmeisterschaften zieht Ex-Bayern-Profi James Rodríguez einen Schlussstrich. Der Kolumbianer beendet seine Nationalmannschaftskarriere.

Kolumbiens Fußballstar James Rodríguez hat seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Der 35 Jahre alte Kapitän verkündete seinen Rückzug am Dienstag nach 15 Jahren inklusive drei Weltmeisterschaften.

„Ich gehe mit Gelassenheit, weil ich weiß, dass ich absolut alles gegeben habe“, sagte der frühere Bayern-Profi mit Tränen in den Augen in einem in den Sozialen Medien veröffentlichten Video.

James Rodríguez beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft James Rodríguez beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft © IMAGO/aal.photo

Den Höhepunkt seiner internationalen Laufbahn erlebte Rodríguez bei der WM 2014 in Brasilien. Damals führte er Los Cafeteros erstmals bis ins Viertelfinale des Turniers. Mit seinen sechs Treffern sicherte er sich zudem den Goldenen Schuh als bester Torschütze der Endrunde.

Bei der diesjährigen WM, die für Kolumbien im Achtelfinale gegen die Schweiz (3:4 i.E.) endete, blieb er ohne Torerfolg und stand sportlich im Schatten seines Teamkollegen Luis Díaz von Bayern München. In der vergangenen Woche schloss sich Rodríguez dem kolumbianischen Klub Atlético Nacional an.