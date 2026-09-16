Vinícius Júnior übt Selbstkritik

Vinícius Júnior hat erst ein Tor in der laufenden Saison geschossen und zeigt sich nach seinen vergebenen Chancen gegen Elche selbstkritisch.

Noch ist es nicht die Saison des Vinícius Júnior: Der Flügelspieler von Real Madrid hat in der laufenden Spielzeit erst ein Tor geschossen – trotz zahlreicher Chancen. Nach dem Spiel der Königlichen am Dienstagabend beim FC Elche zeigte sich der Brasilianer selbstkritisch.

Beim 3:2-Sieg ließ er erneut mehrere gute Möglichkeiten liegen und schrieb anschließend in den sozialen Netzwerken: „Die Tore werden zurückkommen, ich darf nicht so viele Chancen vergeben…“

Vinícius Júnior reagiert auf Instagram auf seine Torflaute bei Real Madrdi Vinícius Júnior reagiert auf Instagram auf seine Torflaute bei Real Madrdi © Screenshot: Instagram/vinijr

Vinícius vergibt zwei Großchancen

Gegen Elche blieb Vinícius erneut ohne Treffer und steht nach sieben Partien wettbewerbsübergreifend erst bei einem Tor. Besonders zwei Szenen dürften ihn am Dienstagabend geärgert haben: Zunächst setzte er den Ball, frei vor Elches Torhüter Matías Dituro stehend, deutlich neben das Tor. Arda Güler war in dieser Aktion mitgelaufen und hatte den Pass gefordert, doch der Brasilianer entschied sich für den eigenen Abschluss.

Nach der Pause bediente Güler den Angreifer bei einem schnellen Vorstoß, doch auch dieser Versuch ging daneben. Real-Trainer José Mourinho nahm Vinícius rund eine halbe Stunde vor Schluss vom Feld, nachdem der Offensivspieler müde wirkte. Der Trainer lobte zwar dessen Einsatz, hatte aber schon vor der Partie erklärt: „Ihm fehlt das Tor.“

Mourinho hadert mit Chancenverwertung

Nach dem Spiel haderte Mourinho mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft, ohne dabei direkt auf Vinícius einzugehen: „Mein einziger Kritikpunkt ist, dass wir das Spiel hätten früher entscheiden können, es aber nicht getan haben, und dass wir einer Mannschaft, die nicht mehr im Spiel war, eine neue Chance gegeben haben.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.