Salah-Klub holt wohl deutschen Trainer

Mohamed Salah bekommt bei Trabzonspor offenbar einen deutschen Trainer. Der türkische Erstligist steht vor einer Einigung mit Thomas Reis.

Trabzonspor steht offenbar vor der Verpflichtung von Thomas Reis. Der frühere Trainer des FC Schalke 04 und VfL Bochum soll den türkischen Erstligisten übernehmen und damit künftig auch Superstar Mohamed Salah coachen. Nach übereinstimmenden Berichten aus der Türkei haben sich die Verantwortlichen des Klubs mit dem 52-Jährigen grundsätzlich geeinigt.

Reis trainiert derzeit den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad, bei dem er im Juli diesen Jahres einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben hat. Mit sieben Siegen, drei Remis und einer Niederlage fiel sein Start in Bulgarien vielversprechend aus, weshalb für einen Wechsel eine Ablöse fällig werden dürfte.

Mohamed Salah bekommt wohl einen deutschen Trainer Mohamed Salah bekommt wohl einen deutschen Trainer © IMAGO/Anadolu Agency

Reis folgt auf Fatih Tekke – zweites Intermezzo in der Türkei

Für Trabzonspor wäre die Trainersuche damit beendet. Der Verein benötigt einen Nachfolger für Fatih Tekke, der seinen Posten Anfang September aufgegeben hatte. Zwar akzeptierte der Klub die im TV ausgesprochene Rücktrittserklärung von Tekke zunächst nicht, einigte sich mit dem Ex-Coach wenige Tage später aber doch auf eine Trennung.

Reis könnte bereits zeitnah vorgestellt werden und sein Debüt ausgerechnet im Topspiel gegen Galatasaray (Samstag, 19 Uhr) feiern. Bei Trabzonspor trifft Reis auf mehrere prominente Namen. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem Salah, der im Sommer zum Traditionsklub gewechselt war und als Zugpferd des ambitionierten Projekts gilt.

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Dieses hatte jedoch durch das Ausscheiden in den Europa-League-Playoffs gegen Ferencváros Budapest (0:1 und 0:4) einen Dämpfer erfahren. In der rangiert das Team auf einem wenig zufriedenstellenden neunten Platz.

DEINE MEINUNG

Der deutsche Coach kennt die Süper Lig bereits gut. Mit Samsunspor sorgte er in der vergangenen Saison für Aufsehen und führte den Klub auf Platz sieben. Nun winkt ihm die nächste Aufgabe in der Türkei.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.