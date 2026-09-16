Ronald Koeman trauert um seine Frau

Bartina Koeman, die Frau von Barca-Legende Ronald Koeman, ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Seit Jahren litt sie an Brustkrebs

Die Frau von Fußball-Legende Ronald Koeman ist am Dienstag verstorben. Das teilte Koeman am Mittwoch gemeinsam mit seinem Sohn (Ronald Koeman Jr.) via Instagram mit. Bartina Koeman starb im Alter von 65 Jahren. Seit 2010 litt sie an Brustkrebs. 2018 kehrte die Krankheit wieder zurück, ehe sie 2023 als chronisch diagnostiziert wurde.

„Mit großer Trauer, aber auch mit großem Stolz und viel Liebe verabschieden wir uns von meiner wunderschönen Frau, unserer geliebten Mama und Oma“, hieß die Abschiedsnachricht der Familie Koeman auf Instagram.

Am 30. August besuchten Ronald und Bartina Koeman das Spiel ihres Sohnes Ronald Koeman Jr. zwischen Telstar und Ajax Amsterdam Am 30. August besuchten Ronald und Bartina Koeman das Spiel ihres Sohnes Ronald Koeman Jr. zwischen Telstar und Ajax Amsterdam © IMAGO/Pro Shots

Das Ehepaar lernte sich in den 80er-Jahren kennen, ehe sie 1985 heirateten. Aus der Ehe entstanden drei Kinder: Ronald Jr. (Torwart beim Eredivisie-Klub Telstar), Tim und Debbie. Vier Enkelkinder sind ebenfalls Teil der Familie. Das letzte der vier Enkelkinder kam erst vergangene Woche auf die Welt.

Koeman trat für seine Frau zurück

Bis zur WM im vergangenen Sommer war Koeman noch als niederländischer Nationaltrainer tätig. Nach dem Sechzehntelfinal-Aus gegen Marokko gab er seinen Posten als Bondscoach auf. Seine Begründung für seinen Abschied war schon damals emotional geladen: „Fußball war mein Leben, aber Gesundheit ist unbezahlbar. Wenn ein Mensch, den man von ganzem Herzen liebt, einen schweren Kampf führt, verändert das die eigene Perspektive.“

Der 63-Jährige bedankte sich in seiner Abschiedsnachricht auch bei seiner Frau: „Meine Frau Bartina hat mich trotz ihres eigenen Krankheitsverlaufs jeden Tag unterstützt und ermutigt, meine Arbeit als Nationaltrainer zu Ende zu bringen. Das zeugt von unglaublicher Stärke.“ Schon in den Jahren zuvor ging die Barcelona-Legende sehr offen und ehrlich mit der Krankheit seiner Partnerin um.

In einem letzten gemeinsamen Urlaubsbild am 30. Juli, betitelt mit dem Satz „Der Rest ist unwichtig im Leben“, betonte das Ehepaar öffentlich noch ein letztes Mal ihre Liebe.