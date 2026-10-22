Hauptrunden-Traum lebt: Melsungen siegt im CL-Krimi

Vor einer Rekordkulisse auf internationalem Parkett entscheidet Melsungen das direkte Duell mit Plock für sich und wahrt seine Hauptrundenchancen.

European-League-Sieger MT Melsungen hat vor einer Rekordkulisse dem Druck standgehalten und im Schlüsselspiel seine Chance auf einen Verbleib in der Handball-Champions-League gewahrt. Die Nordhessen bezwangen am fünften Spieltag der Gruppenphase den direkten Konkurrenten Orlen Wisla Plock mit 28:26 (15:14).

Weil das Team des Spaniers Roberto Garcia Parrondo mit zwei Toren Unterschied gewann, geht das so wichtige direkte Duell mit den Polen an Melsungen. Das Hinspiel hatte Plock 25:24 gewonnen. Einen Spieltag vor Ende der Gruppenphase schob sich Melsungen an den Gästen vorbei auf Tabellenplatz zwei, der zur Hauptrunde berechtigt, und kann damit auf ein Weiterkommen hoffen.

„Es wird hart. Aber ich liebe solche Spiele, in denen es um alles geht“, hatte MT-Keeper Nebojsa Simic vor dem „Alles-oder-nichts-Spiel“ gesagt. Vor 4364 Zuschauern, so vielen wie nie zuvor bei einem Melsunger Europapokalspiel, stabilisierte sich das Heimteam erst zum Ende des ersten Durchgangs. Die Polen waren allerdings bis zum Schluss kaum abzuschütteln.

Bei der MT übernahm vor allem der schnelle Erik Balenciaga Verantwortung. Wie Aaron Mensing kam er am Ende auf sechs Treffer, während ihr Keeper vor allem in der Schlussphase heiß lief. Elf Parade zeigte Simic.

Am letzten Spieltag reist die MT am 28. Oktober zu Vardar Skopje. In der Gruppe B könnte es dann zu einer kuriosen Konstellation kommen: Drei Teams könnten am Ende punktgleich sein. Dann entscheidet eine Mini-Tabelle aus den Spielen der drei Klubs untereinander.