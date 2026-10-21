Champions League: Füchse verlieren Topspiel bei Veszprem

Trotz Personalproblemen im Rückraum bietet Berlin dem ungarischen Starensemble Paroli.

Die personell gebeutelten Füchse Berlin haben in der Champions League Moral bewiesen, eine weitere Niederlage aber nicht abwenden können. Beim makellosen Klub-Weltmeister KC Veszprem verlor das Team von Trainer Nicolej Krickau mit 35:39 (13:20) und vergab damit die letzte Chance auf den Gruppensieg. Schon vor dem Spiel war Berlin für die Hauptrunde qualifiziert, in dieser fehlen dann aber die in Ungarn verlorenen Punkte.

Die Auswärtsreise der Füchse war vom knappen Personalstand im Rückraum geprägt. Nationalspieler Nils Lichtlein blieb wegen Schulterbeschwerden vorsichtshalber in Berlin, das Comeback des lange verletzten Fabian Wiede soll erst in den kommenden Wochen erfolgen und zu allem Überfluss sah Matthes Langhoff früh die Rote Karte (15.).

Mit nur drei Rückraumspielern stemmte sich Berlin gegen das Starensemble der Ungarn, das in diesem Jahr endlich den ersten Königsklassentitel in der Vereinsgeschichte holen will. Veszprem, in dieser Saison wettbewerbsübergreifend noch ohne Punktverlust, setzte sich schnell auf neun Tore ab (9:18/27.).

Doch Berlin schenkte nicht ab. Nach der Pause kamen die Füchse bis auf drei Tore heran, in der Schlussphase blieb Veszprem aber eiskalt. Veszprem-Keeper Emil Nielsen glänzte mit 14 Paraden, sein dänischer Landsmann Mathias Gidsel wurde mit neun Treffern bester Werfer der Partie.