Champions League: Serie von BVB-Handballerinnen gerissen

Bei Ferencvaros Budapest und der deutschen Nationalspielerin Emily Vogel gibt es eine deutliche Pleite.

Die Erfolgsserie der Handballerinnen von Borussia Dortmund in der Champions League ist gerissen. Nach drei Siegen in Serie verlor der deutsche Vizemeister sein sechstes Gruppenspiel bei Spitzenreiter Ferencvaros Budapest um die deutsche Nationalspielerin Emily Vogel 25:39 (13:16). In der Gruppe A liegt der BVB mit sechs Punkten aber weiter auf Kurs K.o.-Phase.

Entscheidend für die deutliche Niederlage war die zweite Halbzeit. Mit einem 7:0-Lauf setzten sich die Ungarinnen entscheidend ab. Vogel erzielte fünf Treffer, die beste Werferinnen waren ihre ungarischen Teamkolleginnen Katrin Klujber und Petra Simon (je acht Tore).

Für die Nationalspielerinnen geht es nun zum Lehrgang nach Altenholz. Deutschland trifft in der Golden League auf Dänemark (24. Oktober) und die Niederlande (25. Oktober). Am 4. Dezember startet das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gegen Schweden in die Europameisterschaft.