Mathias Gidsel wird in Porto von einem Teamkollegen in den Schatten deutlich gestellt.

Die Füchse Berlin haben auch ohne eine weitere Rekordgala von Welthandballer Mathias Gidsel den nächsten Erfolg in der Champions League gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau gewann am Donnerstagabend zum Rückrundenauftakt in der Gruppe A ihr Auswärtsspiel beim FC Porto mit 36:33 (19:18) und schaffte den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde.

Eine Woche nach dem 40:32-Erfolg in Berlin, bei dem Gidsel mit 17 Treffern den Torrekord in der Königsklasse eingestellt hatte, hatten die Berliner zumeist alles unter Kontrolle. Nach der Pause geriet der Bundesligist erstmals in Rückstand. Gidsel (8 Tore) und der herausragende Nationalspieler Tim Freihöfer, der auf insgesamt 15 Treffer kam, brachten die Füchse zurück auf die Siegerstraße.

Für die Füchse war es der dritte Sieg im vierten Gruppenspiel. In der Tabelle liegt der deutsche Pokalsieger aus Berlin auf Rang zwei hinter dem ungarischen Rekordmeister KC Veszprem. Dort treten die Füchse am kommenden Mittwoch an. Am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) geht es in der Bundesliga im Topspiel zur SG Flensburg-Handewitt.