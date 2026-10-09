„Führungskraft“ auf Rekordjagd: Gidsel stellt Tor-Bestmarke ein

Über sich selbst reden will Mathias Gidsel nach seinem eingestellten Torrekord in der Champions League nicht, stattdessen lobt er die Fans.

Nach der furiosen Rekordshow seines Welthandballers geriet auch Nicolej Krickau ins Schwärmen. „Mathias Gidsel war heute unsere absolute Führungskraft“, freute sich der Trainer der Füchse Berlin, fantastische 17 Tore hatte sein dänischer Superstar zuvor zum Sieg des Handball-Pokalsiegers in der Champions League gegen den FC Porto beigetragen. In diesem Spiel habe einfach „alles bei ihm funktioniert“, jubilierte Krickau – und eine Bestmarke gab es obendrauf.

Dieselbe Anzahl an Treffern gelang vor 17 Jahren nur dem Spanier Jesús „Chuchi“ Martínez de la Cal, nie erzielte ein Spieler sonst mehr oder gleich viele Tore in der Champions League. Und obwohl Krickau mit der Leistung seiner Mannschaft nicht vollkommen zufrieden war – auf Gidsel, zuletzt drei Jahre in Folge Welthandballer, war stets Verlass: Er „hat uns heute immer wieder die nötige Sicherheit gegeben.“

Auch auf dem Gesicht des 27 Jahre dreimaligen Weltmeisters hatte sich immer wieder ein verhaltenes Lächeln abgezeichnet, über sich selbst reden wollte der Rückraumspieler nach seiner Glanzleistung aber nicht. Der „Man of the Match“? Gidsel sei vor allem „stolz auf unsere Anhänger und den Verein, dass heute so eine wahnsinnige Stimmung geherrscht hat. Die Fans waren heute der Spieler des Spiels.“

Die Fans der Füchse hatten ihren Superstar am Ende des erfolgreichen Abends frenetisch bejubelt, auch die eigenen Teamkameraden feierten Gidsel im Anschluss. Auch dank seinen Toren liegen die Füchse nach dem zweiten Sieg nun auf dem zweiten Tabellenrang in der Gruppe A.