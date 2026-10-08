Die Füchse Berlin sind in der Handball-Champions-League voll auf Kurs. Der überragende Welthandballer Mathias Gidsel wirft beim Sieg gegen den FC Porto 17 Tore für Berlin.

Welthandballer Mathias Gidsel hat die Füchse Berlin mit einer überragenden Tor-Show quasi im Alleingang zum nächsten Sieg in der Champions League geworfen. Der furiose Däne steuerte am dritten Spieltag in der Königsklasse fantastische 17 Tore zum 40:32 (20:17)-Erfolg seiner Mannschaft gegen den portugiesischen FC Porto bei, für das Team von Trainer Nicolej Krickau ist es der zweite Sieg im laufenden Wettbewerb.

Die Mannschaft und das Publikum feierten ihren Superstar im Anschluss mit Standing Ovations – ganze zwölf Tore weniger warf am Donnerstagabend als zweitbester Schütze des Klubs, Aitor Ariño Bengoechea.

Welthandballer Mathias Gidsel setzt sich durch Welthandballer Mathias Gidsel setzt sich durch © Daniel Lakomski/SID/Daniel Lakomski

Handball-Champions-League: Füchse auf Kurs Hauptrunde

In der Gruppe A liegt der deutsche Pokalsieger auf Rang zwei hinter dem ungarischen Rekordmeister KC Veszprem, drei Rückspiele stehen aus. Die beiden besten Teams der Gruppe erreichen die Hauptrunde.

Die Füchse, die nach der Finalniederlage des Vorjahrs weiter ihren ersten Königsklassen-Titel anstreben, blicken auf einen anstrengenden Saisonstart zurück: Noch am Anfang des Monats war die Mannschaft bei der insgesamt enttäuschend verlaufenden Klub-WM in Ägypten aktiv.

So startete das Team am Donnerstag behäbig in die Partie, nach lange ausgeglichenem Spielverlauf konnte erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit erstmals eine Drei-Tore-Führung herausgespielt werden. Gidsel hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit sieben Treffern in die Torschützenliste eingetragen – dann drehte der 27-Jährige aber erst so richtig auf.