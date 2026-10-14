Nach dem vierten Sieg steht der SCM dicht vor dem Gruppensieg in der Champions League.

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Champions-League auch das zweite Duell mit Industria Kielce gewonnen und steht nach dem erneuten Erfolg gegen den stärksten Vorrundengegner mit einer weiterhin makellosen Bilanz vor dem Gruppensieg.

Eine Woche nach dem Statement in Polen (35:30) war der SCM auch in eigener Halle letztlich die bessere Mannschaft und setzte sich 30:27 (13:14) durch.

Beim vierten Sieg im vierten Gruppenspiel hatte das Team von Trainer Bennet Wiegert nur in der ersten Halbzeit Mühe, spielte dann aber in den zweiten 30 Minuten souverän auf. Bester SCM-Werfer war der Isländer Gisli Kristjansson mit sechs Treffern, einmal mehr war Kielces französischer Star Dylan Nahi mit ebenfalls sechs Toren erfolgreichster Angreifer seiner Mannschaft.

Der Weg bis zum Final Four in Köln (12./13. Juni 2027) ist weit, nach der ersten Gruppenphase steht die Hauptrunde und dann das Viertelfinale auf dem Programm der europäischen Königsklasse. Nach den Triumphen 2023 und 2025 will der SCM seinen Zwei-Jahres-Rhythmus in der Königsklasse fortsetzen.