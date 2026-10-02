Nations League heute: Frankreich – Italien live im Free-TV, Livestream & Ticker

Frankreich empfängt das wieder erstarkte Italien zum Duell in der Nations League. Kylian Mbappé fehlt, die Favoritenrolle ist dennoch klar verteilt.

Am dritten Spieltag der Gruppe A1 der UEFA Nations League steigt am Freitag, den 2. Oktober 2026, um 20:45 Uhr im Stade de France das Topspiel des Abends: Tabellenführer Frankreich empfängt Italien zu einem Klassiker des europäischen Fußballs.

Die Équipe Tricolore reist mit breiter Brust an: Nach zwei Siegen in den ersten beiden Partien steht Frankreich bei sechs Punkten und einer makellosen Bilanz an der Tabellenspitze der Gruppe. Doch auch der Gegner durfte gerade ein Erfolgserlebnis feiern.

Nations League: So können Sie Frankreich – Italien live verfolgen:

Getrübt wird Frankreichs gute Ausgangslage durch den Ausfall von Superstar Kylian Mbappé, der verletzungsbedingt für die gesamte laufende Länderspielphase fehlt. Dennoch will der neue Trainer Zinédine Zidane die Führung in der Gruppe vor heimischem Publikum weiter ausbauen.

Italien will gegen Frankreich in der Nations League aufholen

Auch die Squadra Azzurra kommt mit Rückenwind nach Paris: Nach einer Auftaktniederlage meldete sich Italien zuletzt mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen die Türkei eindrucksvoll zurück und liegt mit drei Punkten auf Tabellenplatz drei.

Für Italien bietet sich beim Gastspiel beim Gruppenführer die Chance, in der Tabelle wieder näher heranzurücken.

Der direkte Vergleich der vergangenen Jahre spricht klar für die Gastgeber: In vier der letzten fünf Duelle behielt Frankreich die Oberhand. Beim letzten Nations-League-Duell zwischen Frankreich und Italien in Paris konnte Italien jedoch mit 3:1 gewinnen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.