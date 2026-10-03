Lamine Yamal sorgt weiter für Furore: Gegen Tschechien trifft Spaniens Jungstar einmal mehr früh und unterstreicht damit seinen Status als einer der Top-Favoriten auf den Ballon d'Or.

Er hat es schon wieder getan! Zum dritten Mal in Folge erzielte Lamine Yamal die 1:0-Führung für die spanische Nationalmannschaft.

Im Nations-League-Spiel gegen Tschechien (JETZT im LIVETICKER) brauchte der Offensivstar des FC Barcelona gerade einmal sechs Minuten, um einen traumhaften Treffer zu erzielen. An der Strafraumgrenze bekam er den Ball, ließ einen Gegenspieler aussteigen und schlenzte die Kugel sehenswert ins lange Eck.

Lamine Yamal traf erneut zur Führung Lamine Yamal traf erneut zur Führung © IMAGO/Photo Players Images

Yamal lässt Spaniens Presse schwärmen

„Traumtor von Lamine Yamal! Er hat es wieder getan!“, jubelte die spanische Sportzeitung Marca. Auch die Mundo Deportivo zeigte sich begeistert und schrieb von einem „Lamine Yamal im Ballon-d’Or-Modus“.

„Er ist in Topform, alles läuft wie am Schnürchen. Unaufhaltsam“, hieß es bei der AS. Die Zeitung Sport ging sogar noch einen Schritt weiter und schrieb im Liveticker: „Lamine ist der Beste der Welt.“

Dass Yamal so früh zuschlägt, hat inzwischen beinahe schon Tradition. Bereits beim 3:2 gegen England sowie beim 4:1 gegen Kroatien hatte der Offensivkünstler jeweils nach nur zwei Minuten getroffen und Spanien damit den perfekten Start beschert.

Der 19-Jährige gilt neben Bayern-Torjäger Harry Kane als einer der Topfavoriten auf den Ballon d’Or 2026. Zwar ist die Abstimmung für die prestigeträchtige Auszeichnung bereits geschlossen, doch Yamals Traumtor gegen Tschechien sorgt erneut für große Aufmerksamkeit.

Noch vor der Halbzeit erzielte Rodri (35.) aus rund elf Metern das 2:0 für die überlegenen Iberer.

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