"Der Trainer hat gesagt: ‘Ich habe fünf Monate Urlaub'"

Nach dem furiosen Erfolg gegen die Niederlande blickt das DFB-Team am Freitag gespannt nach Nyon. Dort wird der nächste Gegner ermittelt.

Deutschland ist in der Nations League nach dem 5:0-Sieg gegen die Niederlande als Gruppensieger ins Viertelfinale eingezogen. Jetzt drohen dem DFB-Team dort starke Gegner wie Spanien.

Doch wann findet die Auslosung statt?

Nations League: Auslosung mit Deutschland am Freitag

Am Freitag um 12 Uhr werden die Paarungen in Nyon in der Schweiz ermittelt. Dabei werden die vier Gruppensieger der Liga A als gesetzte Teams gegen die vier Gruppenzweiten gelost. Teams aus einer Gruppe können allerdings nicht aufeinandertreffen – also Deutschland nicht erneut auf die Niederlande.

Florian Wirtz (r.) erzielte gegen die Niederlande zwei Tore Florian Wirtz (r.) erzielte gegen die Niederlande zwei Tore © IMAGO/Eibner

Die Viertelfinal-Duelle werden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Gruppensieger haben im Rückspiel Heimrecht. Die Spiele steigen im Länderspielfenster Ende März 2027.

Spannend: Auch der weitere Weg wird am Freitag bereits bestimmt, indem potenzielle Halbfinalduelle ausgelost werden. Hierbei gibt es, ebenso wie im Spiel um Platz 3 und im Finale, keine Rückspiele. Das Finalturnier soll zwischen dem 9. und 13. Juni 2027 steigen – wo, ist noch nicht klar.

Nations League: Diese Mannschaften stehen im Viertelfinale

Gruppensieger:

A1: Frankreich

A2: Deutschland

A3: England

A4: offen (Portugal, Dänemark oder Norwegen)

Gruppenzweite:

A1: Belgien

A2: Niederlande

A3: Spanien

A4: offen (Portugal, Dänemark oder Norwegen)

Die DFB-Elf steht zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale der Nations League. Bei der jüngsten Auflage kam sie dort noch unter Julian Nagelsmann gegen Italien weiter (2:1/3:3), belegte nach Niederlagen gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) im anschließenden Final Four aber nur den vierten Platz.

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