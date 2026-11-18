Erling Haaland ballert Norwegen ins Viertelfinale der Nations League. Das Land feiert den Comeback-Sieg, als nächstes könnte es gegen Deutschland gehen.

Erling Haaland sackte auf die Knie und reckte beide Arme gen Himmel, dem Mann des Abends wich sein berühmtes, breites Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. „Das ist eines der verrücktesten Fußballjahre, die ich je erlebt habe. Es macht Spaß, Norweger zu sein“, sagte Haaland. Kurz zuvor hatte der Sturmtank der Skandinavier sein Land mit seinem Doppelpack beim fulminanten 3:2 (1:2)-Sieg in Dänemark einmal mehr in völlige Ekstase versetzt.

„Tot und begraben“ seien die Norweger gewesen, schrieb die Zeitung Aftenposten. Immerhin hatten Haaland und Co. in Kopenhagen früh mit 0:2 zurückgelegen, standen ganz dicht vor dem Aus. „Doch dann übernahmen die Stars in diesem Thriller die Verantwortung. Willkommen zurück im Leben!“, so das norwegische Blatt.

Norwegen feiert dank Erling Haaland Norwegen feiert dank Erling Haaland © IMAGO/NTB

Konkret heißt das: Willkommen im Viertelfinale der Nations League. Dort könnte Norwegen als Gruppenzweiter auf Deutschland treffen.

Völlig losgelöst! Haaland sorgt für Ekstase

Haaland erzielte seine Treffer 67 und 68 (37./90.+6) im 61. Länderspiel. Nach seinem verwandelten Handelfmeter tief in der Nachspielzeit riss er sich völlig losgelöst das Trikot vom Leib und stürmte zu den 2000 mitgereisten Fans. „Es war einfach fantastisch und hat riesigen Spaß gemacht. Ich hätte heute einen Hattrick erzielen müssen, aber mit zwei Toren bin ich auch zufrieden – das ist völlig in Ordnung“, sagte er schelmisch bei TV2. Bei Instagram postete er ein Bild der Szene mit der Unterschrift: „Spaß in Dänemark“ – zahlreiche Stars wie Englands Jude Bellingham gratulierten.

Kapitän Martin Ödegaard, der den Spaß mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich (83.) einleitete und auch beim inzwischen Kult gewordenen Rudern („Ruhh!“) den Takt vorgab, war nach dem turbulenten Jahr samt WM-Viertelfinale einfach nur stolz. „Es war großartig, das Jahr so abzuschließen. Es war ein fantastisches Jahr. Man könnte sagen, das beste Jahr der Nationalmannschaft aller Zeiten“, sagte der Spielmacher des FC Arsenal.

DEINE MEINUNG

Nun könnte Haaland in der Runde der letzten acht der deutschen Mannschaft das Leben schwer machen. Weitere mögliche Gegner wären Frankreich oder England mit Bellingham, das bei der WM im Sommer den Fabellauf der Norweger gestoppt hatte. Gelost wird schon am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon.

Erst einmal genossen die Wikinger aber das Hier und Jetzt. „Wir wollten heute einen guten Abschluss feiern“, sagte Ödegaard, „das haben wir geschafft – und die Art und Weise ist sogar noch besser.“