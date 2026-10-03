Unglaublicher Fehlschuss bei Kroatiens historischer Niederlage

Mateo Kovacic leistet sich gegen England einen unglaublichen Fehlschuss. Die kroatische Presse spart nicht mit Kritik.

Wie konnte dieser Ball nicht reingehen? Mateo Kovacic hat sich bei der kroatischen Horror-Vorstellung gegen England (0:7) einen unfassbaren Fehlschuss geleistet.

Nach einem Fehler von Elliot Anderson an der eigenen Strafraumkante eroberte Kovacic den Ball und lief gen Tor. Drei Gegenspieler – inklusive Torwart – ließ er noch stehen, ehe er rund sieben Meter vor dem freien Tor abschloss. Doch anstatt das Leder über die Linie zu drücken, schoss er den Ball am Tor vorbei (41.).

Eine Situation, die sinnbildlich für Kroatiens rabenschwarzen Abend in der Nations League steht. Zum Zeitpunkt des Fehlschusses hatte es 0:3 gestanden, die Partie endete 0:7.

Kroatisches Entsetzen und britischer Spott

Jutarnji List – eine kroatische Tageszeitung – zeigte sich fassungslos: „Ist das überhaupt möglich?! Ein fantastischer Vostoß von Kovacic endet mit einem unglaublichen Fehlschuss.“

IndexHR zog einen passenden Vergleich: „Dieser Fehlschuss fasste die erste Halbzeit der kroatischen Nationalmannschaft am besten zusammen.“

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Die britische Medienlandschaft hielt sich nach dem katastrophalen Fehlschuss auch nicht zurück. BBC-Korrespondent Sami Mokbel spottete: „Mateo Kovacic, ich verneige mich. Was für ein Fehlschuss. Wow!“ ITV-Experte und ManUnited-Legende Roy Keane sagte dazu: „Ich kann kaum glauben, was ich da sehe.“

Kroatiens Niederlage bedeutete die höchste Niederlage der Geschichte des Verbands.

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