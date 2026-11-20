Einen letzten Spruch kann sich Klopp nicht verkneifen

Nach dem Kantersieg gegen die Niederlande wird heute das Viertelfinale der Nations League ausgelost - und der deutschen Nationalmannschaft droht ein echter Kracher. SPORT1 verrät, wann und wo Sie die Auslosung verfolgen können.

Schon im Viertelfinale könnte die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp vor eine unangenehme Herausforderung gestellt werden. Wenn am Freitag (12 Uhr) im schweizerischen Nyon die K.o.-Phase der Nations League ausgelost wird, blickt das Team auf drei mögliche Top-Gegner: Spanien, Belgien oder Norwegen. „Da sind nur Bretter dabei, aber ich freue mich jetzt schon darauf“, sagte Klopp mit Blick auf die Auslosung.

Mit dem überzeugenden 5:0 gegen die Niederlande hatte sich Deutschland am Montag den Gruppensieg und damit einen Platz in Lostopf eins gesichert. Neben der DFB-Elf gehören Frankreich, England und Titelverteidiger Portugal zu diesem Kreis.

Auf wen trifft die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp im Viertelfinale der Nations League? Auf wen trifft die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp im Viertelfinale der Nations League? © IMAGO/osnapix

Hier verfolgen Sie die Auslosung der Nations League live im TV, Stream und Ticker

Die Auslosung beginnt am Freitag, den 20.11., um 12 Uhr.

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Nations League: Wiedersehen mit Spanien möglich

Besonders brisant wäre ein Duell mit Spanien. Die La Furia Roja hatte Deutschland bereits im Viertelfinale der Heim-EM 2024 aus dem Turnier geworfen. Auch ein mögliches Aufeinandertreffen mit Norwegen um Superstar Erling Haaland verspricht Spannung.

Ein erneutes Duell mit den Niederlanden ist dagegen ausgeschlossen, da beide Mannschaften bereits in der Gruppenphase aufeinandergetroffen sind.

Die Viertelfinalspiele werden zwischen dem 25. und 30. März 2027 in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Deutschland genießt als Gruppensieger im entscheidenden Rückspiel Heimrecht. Die vier Sieger qualifizieren sich für das Finalturnier im Juni.

Klopp wird am Freitag bei der Auslosung nicht vor Ort sein. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, werde der Bundestrainer „in Absprache mit der UEFA“ wie auch „die Delegationen anderer Verbände“ die Nations-League-Auslosung per Livestream schauen. Für den nur wenige Minuten langen Termin gilt keine Anwesenheitspflicht – der Verband hat Verständnis, wenn die Trainer sich dafür die Anreise sparen und ihre Zeit anders nutzen.

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