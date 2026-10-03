Ballon d’or für Kane? "Für mich gäbe es nichts Schöneres"

Kroatien erlebt gegen England einen Abend zum Vergessen. Bayern-Star Josip Stanisic leistet sich einen kapitalen Schnitzer, der dem kroatischen Debakel die Krone aufsetzt.

Josip Stanisic hat sich an einem gebrauchten Samstagabend einen kapitalen Fehler geleistet und damit zum kroatischen Debakel beigetragen.

Der Verteidiger des FC Bayern München verlor mit Kroatien in der Nations League gegen England mit 0:7 (0:4). Am sechsten englischen Tor hatte Stanisic maßgeblich Anteil.

Josip Stanisic patzte gegen England Josip Stanisic patzte gegen England © IMAGO/Branislav Racko

Saka nutzt Stanisic-Fehlpass eiskalt

Der gebürtige Münchner kam in der 68. Minute in der eigenen Spielhälfte an den Ball und plante, das Leder völlig ohne Not auf die andere Seite zu schlagen. Stanisics Flugball wurde jedoch im Sechzehner von Englands Bukayo Saka abgefangen, der mit Harry Kane einen Doppelpass spielte und zum zwischenzeitlichen 6:0 traf. Stanisic konnte seinen Fehler kaum glauben, schüttelte den Kopf und hielt sich die Hände vor das Gesicht.

Nach zwei Niederlagen in Folge (1:4 gegen Spanien und 0:7 gegen England) steht Kroatien in Nations-League-Gruppe A3 auf dem dritten Rang.