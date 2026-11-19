Jule Brand: "Das hat mich am meisten gestört"

Jule Brand und die OL Lyonnes ziehen ins CL-Viertelfinale ein. Auch der Titelverteidiger hat bereits das Ticket für den direkten Einzug in die Runde der letzten acht sicher.

Jule Brand und Maria Luisa Grohs haben mit OL Lyonnes vorzeitig das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Die Französinnen feierten mit dem 2:0 (1:0) beim FC Arsenal den vierten Sieg im fünften Spiel, Fußball-Nationalspielerin Brand erzielte in der 24. Minute den Führungstreffer für ihre Mannschaft. Mit 13 Punkten kann das auf Rang zwei liegende Lyon am letzten Spieltag nicht mehr aus den Top vier verdrängt werden.

Jule Brand war mit Olympique Lyon erfolgreich Jule Brand war mit Olympique Lyon erfolgreich © IMAGO/LaPresse

Frauen-Champions-League: Barca gibt sich keine Blöße

Auch Titelverteidiger FC Barcelona (13 Punkte) steht schon in der Runde der letzten acht. Die Spanierinnen gewannen 6:0 (3:0) gegen Servette Genf.

Zum Abschluss der Ligaphase am 16. Dezember muss der Spitzenreiter nun zum FC Bayern, der nach dem 4:0 (2:0) bei Austria Wien Dritter ist, mit elf Punkten das Ticket für das Viertelfinale aber noch nicht sicher hat.