Bayern in Wien: Wiedersehen mit Rekordspielerin Wenninger
Die Austria-Kapitänin kennt die Münchner Qualitäten genau. Über 300 Pflichtspiele absolvierte die Innenverteidigerin für den FC Bayern.
Für Bayern München ist das Champions-League-Duell mit Austria Wien auch ein besonderes Wiedersehen. Carina Wenninger, mit 303 Einsätzen bis heute Bayern-Rekordspielerin, führt die Österreicherinnen als Kapitänin an. „Dass wir jetzt tatsächlich in der Champions League auf Bayern treffen, ist sehr schön – und natürlich etwas ganz Besonderes für mich persönlich“, sagte Wenninger im Interview auf der Bayern-Homepage.
Die 35-Jährige stellt sich im Heimspiel gegen ihren Ex-Verein auf Schwerstarbeit ein: „Bayern hat individuell mehr Qualität – das ist uns bewusst.“ Doch das noch sieglose Schlusslicht der Ligaphase hat einen Plan, um sich gegen den deutschen Doublegewinner zu behaupten.
Die Austria, sagte die Österreicherin, sei „zu Hause stark und hungrig. Die Underdog-Rolle ist klar. Wenn Bayern einen Sahnetag erwischt, braucht man über die individuelle Klasse nicht lange zu sprechen. Unsere Chance liegt darin, mit Intensität und Zusammenhalt dagegenzuhalten.“
Bayern-Trio sticht für Wenninger hervor
Die Entwicklung der Münchnerinnen hat Wenninger nie aus den Augen verloren. Im aktuellen Kader stechen aus ihrer Sicht drei Nationalspielerinnen hervor: Klara Bühl, Franziska Kett und Giulia Gwinn. „Ich kenne Franzi noch als U17-Spielerin, die gelegentlich bei uns mittrainiert hat. Heute zählt sie für mich zu den besten Linksverteidigerinnen der Welt“, erklärte Wenninger.
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Flügelspielerin Bühl habe „in so vielen Spielen den Unterschied gemacht – das ist wirklich bemerkenswert. Auch Giulis Auftreten finde ich beeindruckend: nicht nur in ihrer Rolle als Kapitänin der Nationalmannschaft, sondern auch als Persönlichkeit.“