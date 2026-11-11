Das deutsche Duo Jule Brand und Maria Luisa Grohs feiert mit dem französischen Spitzenteam einen klaren Erfolg.

Jule Brand und Maria Luisa Grohs sind mit OL Lyonnes zumindest vorübergehend an die Spitze der Champions League gestürmt. Das deutsche Duo feierte mit dem französischen Meister einen 6:0 (3:0)-Erfolg bei Juventus Turin. Nach vier Partien hat Lyon zehn Punkte sowie ein beeindruckendes Torverhältnis von 20:0 vorzuweisen.

Torjägerin Marie-Antoinette Katoto brachte das Gästeteam mit einem Doppelpack auf Kurs (31., 35.). Noch in der ersten Hälfte legte Melchie Dumornay (40.) für die Vorjahres-Finalistinnen nach, Lily Yohannes (80.), Korbin Shrader (85.) und Wendy Renard (90.+1) im Nachschuss nach einem Handelfmeter erhöhten weiter. Nationalspielerin Brand war in der Entstehung von zwei Treffern direkt beteiligt, Grohs hatte dagegen im Tor lange kaum etwas zu tun.

Am Donnerstag könnte sich Titelverteidiger FC Barcelona im Topduell gegen den FC Arsenal (18.45 Uhr) die Tabellenführung zurückerobern. Die Frauen des FC Bayern belegen aktuell Rang drei.