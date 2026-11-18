Nach den Ausrufezeichen in Paris und Wolfsburg wollen die Münchnerinnen im Rennen ums Viertelfinale auch in Wien zuschlagen.

Beflügelt von ihrer Traumwoche peilen die Fußballerinnen des FC Bayern einen Pflichtsieg bei Austria Wien an. „Diese drei Punkte sind sehr wichtig“, betonte Trainer José Barcala vor dem Auswärtsspiel der Münchnerinnen beim Champions-League-Schlusslicht am Donnerstag (18.45 Uhr/Disney+ und ZDF-Livestream): „Wir wollen all unsere Chancen wahren, am Ende unter den ersten vier zu landen.“

Mit acht Punkten gehen die ungeschlagenen deutschen Double-Gewinnerinnen als Tabellendritter in den fünften Spieltag der Ligaphase. Die Austria hat in der Premierensaison in Europas Eliteklasse bislang nur einen Zähler verbuchen können. Dennoch stellen sich die Münchnerinnen auf ein hartes Stück Arbeit im Franz-Horr-Stadion ein.

„Es wird ein sehr aggressives Spiel“, so die Prognose der österreichischen Nationalspielerin Katharina Naschenweng: „Sie versuchen, viele Zweikämpfe zu führen. Für uns geht es darum, dagegen zu halten und unseren Spielplan umzusetzen.“ Fehlen werden dabei die gelbgesperrte Bernadette Amani sowie Vanessa Gilles und Kassandra Potsi aufgrund von Verletzungen.

Selbstvertrauen verleiht die Sechs-Punkte-Woche mit wichtigen Auswärtssiegen bei Paris Saint-Germain (2:1) und beim VfL Wolfsburg (4:1). Daran wollen Naschenweng und Co. anknüpfen: „Wir wollen 90 Minuten unser Ding durchziehen. Ich glaube, wir haben das am Wochenende schon gegen Wolfsburg gut gemacht.“

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Auch mit Blick auf die finale Hürde des Jahres in der Königinnenklasse wären drei weitere Punkte immens wertvoll für die Bayern. Am 16. Dezember gastiert der Titelverteidiger FC Barcelona im Sportpark Unterhaching. Nur die Top vier der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Rängen fünf bis zwölf müssen eine Playoff-Runde Anfang Februar spielen.