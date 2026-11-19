Die Münchnerinnen gewinnen in der Champions League gegen das Schlusslicht Austria Wien. Zum Abschluss der Ligaphase wartet nun der Kracher gegen den FC Barcelona.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben im engen Rennen um die Top vier in der Champions League einen Pflichtsieg gefeiert. Die Doublegewinnerinnen setzten sich 4:0 (2:0) beim Schlusslicht Austria Wien durch und sammelten wichtige Punkte vor dem abschließenden Showdown in der Ligaphase gegen den Titelverteidiger FC Barcelona.

Nationalspielerin Klara Bühl (27.), Pernille Harder (45.+1), Alara (75.) und Sophie Proost (90.+3) schossen die Mannschaft von Trainer José Barcala zum fünften Pflichtspielsieg in Serie, in der Königsklasse stehen die Münchnerinnen mit elf Zählern sicher in der Playoff-Runde. Nun will der FC Bayern am 16. Dezember gegen Barcelona seinen derzeitigen Platz unter den besten vier Teams erfolgreich verteidigen und so direkt ins Viertelfinale einziehen.

Die Frauen des FC Bayern bejubeln das 3:0 Die Frauen des FC Bayern bejubeln das 3:0 © IMAGO/Beautiful Sports

Gwinn: „Super Ausgangsposition“

„Wir können zufrieden sein“, sagte Giulia Gwinn am ZDF-Mikrofon und richtete den Blick gen Barcelona: „Es ist schön, das selbst in der Hand zu haben im letzten Spiel. Wir haben uns eine super Ausgangssituation verschafft.“

Nach der Traumwoche mit Auswärtssiegen bei Paris Saint-Germain (2:1) und beim VfL Wolfsburg (4:1) starteten die Bayern mit viel Rückenwind in die Begegnung gegen Wien – und freuten sich auf ein besonderes Wiedersehen. Schließlich ging es im Franz-Horr-Stadion auch gegen Carina Wenninger, bis heute mit 303 Einsätzen Rekordspielerin der Bayern.

Champions League: Rekordkulisse in Wien

Vor einer Rekordkulisse von 9124 Fans – mehr hatten noch nie in Österreich ein Frauen-Spiel im Stadion verfolgt – kamen die Gäste nur schwer in die Begegnung. Die Wienerinnen begannen mutig, versuchten es immer wieder mit schnellen Kontern.

Erst nach 20 Minuten wurden die Bayern gefährlich. Zunächst scheiterte Gwinn aus kurzer Distanz an Emma Goetz (25.), zwei Minuten später parierte die Luxemburgerin dann auch einen Versuch von Edna Imade – doch Bühl brachte den Abpraller per Kopfball im Tor unter. Der Favorit dominierte jetzt, ließ sich auch von einem nach VAR-Prüfung zurückgenommenem Foulelfmeter nicht irritieren und erhöhte kurz vor der Pause durch Harder.

DEINE MEINUNG

Nach der Halbzeit hatten die Bayern Glück, als Patricia Pfanner nach einem Fehler von Ena Mahmutovic die große Chance auf den Anschlusstreffer vergab (58.). Auf der anderen Seite klatschte ein Schuss von Alara gegen den rechten Pfosten (60.), eine Viertelstunde später sorgte sie mit einem Traumtor für die Entscheidung. Proost schraubte in der Nachspielzeit das Ergebnis weiter in die Höhe.