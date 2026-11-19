Die Frauen des FC Bayern München treffen in der Women's Champions League auswärts auf Austria Wien. Gelingt den Bayern-Frauen der nächste Auswärtssieg? SPORT1 erklärt, wo Sie das Spiel verfolgen können.

Dritter Auswärtssieg im dritten Auswärtsspiel? Wenn die Frauen des FC Bayern München am Donnerstag in der Women’s Champions League auf Austria Wien (18.45 Uhr) treffen, will das Team um Cheftrainer José Barcala eine Serie ausbauen.

Nach einem 3:0-Sieg bei Benfica Lissabon und einem 2:1-Erfolg in Paris gegen PSG möchten die Bayern-Frauen auch das dritte Champions-League-Auswärtsspiel der laufenden Saison gewinnen. Gegen die Österreicherinnen ist Bayern klarer Favorit, Austria Wien ist mit erst einem Zähler auf dem Konto Tabellenletzter. Bayern hingegen steht mit acht Punkten im oberen Tabellendrittel.

Die Bayern-Frauen wollen in Wien den nächsten Sieg Die Bayern-Frauen wollen in Wien den nächsten Sieg © IMAGO/HMB-Media

So können Sie Austria Wien vs. FC Bayern im TV und Stream verfolgen

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Stream: ZDF Mediathek, Disney+

Ticker: SPORT1.de

Die Begegnung in Wien wird um 18.45 Uhr angepfiffen. Das ZDF überträgt das Spiel kostenlos im Stream in der Mediathek, die Übertragung bei Disney+ ist kostenpflichtig.

Bayern klarer Favorit in Wien

Beflügelt von ihrer Traumwoche peilen die Fußballerinnen des FC Bayern einen Pflichtsieg bei Austria Wien an. „Diese drei Punkte sind sehr wichtig“, betonte Trainer José Barcala. „Wir wollen all unsere Chancen wahren, am Ende unter den ersten vier zu landen.“

Wien ist klarer Außenseiter im Duell. Dennoch stellen sich die Münchnerinnen auf ein hartes Stück Arbeit im Franz-Horr-Stadion ein. „Es wird ein sehr aggressives Spiel“, so die Prognose der österreichischen Nationalspielerin Katharina Naschenweng: „Sie versuchen, viele Zweikämpfe zu führen. Für uns geht es darum, dagegen zu halten und unseren Spielplan umzusetzen.“ Fehlen werden dabei die gelbgesperrte Bernadette Amani sowie Vanessa Gilles und Kassandra Potsi aufgrund von Verletzungen.

DEINE MEINUNG

Selbstvertrauen verleiht die Sechs-Punkte-Woche mit wichtigen Auswärtssiegen bei Paris Saint-Germain (2:1) und beim VfL Wolfsburg (4:1). Daran wollen Naschenweng und Co. anknüpfen: „Wir wollen 90 Minuten unser Ding durchziehen. Ich glaube, wir haben das am Wochenende schon gegen Wolfsburg gut gemacht.“

Auch mit Blick auf die finale Hürde des Jahres in der Königinnenklasse wären drei weitere Punkte immens wertvoll für die Bayern. Am 16. Dezember gastiert der Titelverteidiger FC Barcelona im Sportpark Unterhaching. Nur die Top vier der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Rängen fünf bis zwölf müssen eine Playoff-Runde Anfang Februar spielen.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)