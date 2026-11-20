Im Kampf um die Top vier in der Champions League wartet zum Abschluss der Showdown gegen den Titelverteidiger.

Für Klara Bühl ist die Rechnung ganz einfach. „Wenn wir gewinnen, sind wir in den Top vier“, sagte die 25-Jährige im ZDF, „und haben uns das dann auch mehr als verdient.“ Nach dem 4:0 (2:0)-Sieg beim Schlusslicht Austria Wien richteten sich die Blicke von Bayern Münchens Fußballerinnen schnell auf den letzten Spieltag in der Ligaphase der Champions League – und den mit Spannung erwarteten Showdown am 16. Dezember gegen Titelverteidiger FC Barcelona.

Im Sportpark Unterhaching treffen dann die drittplatzierten Doublesiegerinnen (11 Punkte) auf den Spitzenreiter aus Spanien (13). Während es für Barcelona nur noch um die Endplatzierung in den Top vier geht, haben die Münchnerinnen ihr direktes Ticket für das Viertelfinale der Königsklasse noch nicht sicher.

FC Bayern müht sich zunächst in Wien

In Wien hatten die Bayern zunächst einige Mühe. „Wir hatten insbesondere in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass sie uns über den ganzen Platz folgen. Das ist natürlich sehr laufintensiv“, sagte Giulia Gwinn: „Trotzdem haben wir Wege gefunden. Es war zwar nicht das Spiel, das wir sonst aufziehen, aber wir haben Lösungen und Wege gefunden und vier Tore gemacht.“

Nationalspielerin Bühl (27.), Pernille Harder (45.+1), Alara (75.) und Sophie Proost (90.+3) schossen die Gäste zum letztlich deutlich Erfolg vor 9124 Fans, einer Rekordkulisse für ein Frauen-Fußballspiel in Österreich. „Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns“, sagte Trainer José Barcala.

Nach dem fünften Pflichtspielsieg in Serie ist das Selbstvertrauen riesig – und die Angst vor Barcelona nicht vorhanden. „Wir stehen jetzt sehr, sehr gut da“, sagte Bühl. „Jetzt freuen wir uns riesig auf das Spiel gegen Barcelona“, ergänzte Gwinn: „Es wird hilfreich sein, dass wir zu Hause spielen. Wir haben in Unterhaching noch keinen Sieg eingefahren, deswegen wird es Zeit. Es ist schön, dass wir alles in der eigenen Hand haben.“