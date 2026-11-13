Mainz ohne Chance: Kellerduell geht an den HSV

Die Hamburgerinnen sorgen in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse, der Aufsteiger ist weiter punktlos.

Nach fast zehn Wochen ohne Sieg ist den Fußballerinnen des Hamburger SV im Kellerduell der Bundesliga dank eines Blitzstarts der Befreiungsschlag gelungen. Der HSV schlug Aufsteiger FSV Mainz 05 im Volksparkstadion 6:1 (4:1) und verließ zumindest vorerst die Abstiegszone. Schlusslicht Mainz ist auch nach zehn Sielen punktlos.

Camilla Linberg (3., 19.), Leila Peneau (15.) und Magou Doucoure (24.) sorgten schon in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse, Nadine Anstatt verkürzte (41.) für über weite Strecken völlig überforderte 05erinnen. In der zweiten Hälfte war das Duell deutlich ausgeglichener, den Sieg in Gefahr bringen konnten die Mainzerinnen nie. Für den Endstand sorgten Nikola Karczewska (87.) und Svea Stoldt (90.).

Hamburg sprang durch den zweiten Saisonsieg mit jetzt neun Punkten am 1. FC Nürnberg (8) vorbei auf Rang zwölf. Die Fränkinnen können am Sonntag (16.00 Uhr/DAZN) mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln aber antworten.