Seit 51 Spielen sind die Münchnerinnen ungeschlagen. Das ist Liga-Rekord, vor dem Topspiel in Wolfsburg für Coach José Barcala aber nur Nebensache.

Ihre Rekordserie von 51 Spielen ohne Niederlage blenden die Fußballerinnen des FC Bayern vor dem Ligagipfel beim VfL Wolfsburg aus. „Um ehrlich zu sein, es ist hier auf dem Campus überhaupt kein Thema. Zwischen Staff und Spielerinnen sprechen wir nie darüber“, sagte Trainer José Barcala vor dem Spitzenspiel am Samstag (17.55 Uhr/ARD, DAZN und MagentaTV) in der VW Arena.

Von außen sei „es schön, darüber zu reden“, erklärte der Spanier, „aber für uns ist es eine Ablenkung, sie macht uns schwächer.“ Die vielen Siege, so Barcala, sagten allerdings „viel über die Konstanz dieser Gruppe aus“. Ihre bislang letzte Bundesliga-Niederlage mussten die Serienmeisterinnen am 12. Oktober 2024 hinnehmen, ausgerechnet beim großen Rivalen Wolfsburg (0:2).

Barcala im Gespräch mit Kapitänin Viggosdottir Barcala im Gespräch mit Kapitänin Viggosdottir © AP/SID/Armando Franca

Personalsituation beim FC Bayern entspannt sich etwas

Dass der Vizemeister aktuell nur drei Punkte hinter den noch makellosen Bayern liegt, spreche für die Qualität der Verfolgerinnen. „Ihre Entwicklung ist wirklich gut“, warnte Barcala. Das Team von Trainer Stephan Lerch brauche „nicht viele Chancen, um zu treffen. In Umschaltsituationen sind sie sehr schwierig zu verteidigen, bei Standards ebenfalls. Die Herausforderung ist riesig für uns.“

Personell hat sich die Lage bei den Münchnerinnen durch die Rückkehr von Flügelspielerin Sophie Proost etwas entspannt. Nationalspielerin Lena Oberdorf (Reizung im Knie) ist laut Barcala auf dem Weg zum erneuten Comeback mittlerweile wieder ins Teamtraining „integriert“.