Der VfL Wolfsburg blickt in die Zukunft, auch bezüglich einer Vertragsverlängerung mit Trainer Stephan Lerch.

Der VfL Wolfsburg will im Bereich Frauenfußball die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. „Der Stand ist, dass das Leistungszentrum für die Frauen kommt – mit dem Ziel der Fertigstellung bis 2029“, kündigte Sport-Geschäftsführer Dieter Hecking in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung (WAZ) an.

„Spielerinnen und Berater fragen heute ganz gezielt nach der Infrastruktur und den Bedingungen“, erklärte der 62-Jährige weiter. Laut WAZ plant der Klub am Rande des Trainingsplatzes vor der VW Arena ein neues, zweigeschossiges Gebäude mit Kabinen, Büros und Funktionsräumen. Nach Informationen der Zeitung sollen die Kosten zwischen zehn und 15 Millionen Euro liegen.

Dieter Hecking ist Sport-Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg Dieter Hecking ist Sport-Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Hecking: VfL Wolfsburg soll im Frauenfußball Top-Adresse bleiben

Die bisherige Anlage am Elsterweg sei „in die Jahre gekommen“, sagte Hecking: „Mit dem neuen Leistungszentrum schaffen wir moderne und professionelle Voraussetzungen, damit der VfL Wolfsburg im Frauenfußball weiterhin eine Top-Adresse bleibt.“

Sportlich läuft es für die Wolfsburgerinnen nach einem Umbruch im Sommer derzeit gut. Der Tabellenzweite empfängt beim Bundesliga-Gipfeltreffen am Samstag (17.55 Uhr/ARD, MagentaSport und DAZN) den Spitzenreiter Bayern München in der VW Arena. Im DFB-Pokal steht der VfL nach einer Machtdemonstration gegen die TSG Hoffenheim (8:0) im Viertelfinale, auch im Europa Cup gelang der Einzug in die Runde der besten acht Teams.

In Heckings Augen hat Trainer Stephan Lerch mit seinem Team einen großen Anteil am Erfolg. Mit dem Chefcoach, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft, würde der Verein gerne verlängern. „Der Wunsch, über die Saison hinaus mit ihm weiterzumachen, ist bei Stephan ganz klar hinterlegt“, betonte Hecking.

DEINE MEINUNG

Zuletzt habe es jedoch viele Englische Wochen gegeben, für dieses Thema müsse man „den richtigen Korridor finden“, erklärte Hecking. Lerch sei jemand, „der seine Arbeit zu 100 Prozent fokussiert machen will, ohne Ablenkungen. Unser klarer Wunsch bleibt die Verlängerung“ – wenn möglich, wolle man „noch in diesem Jahr“ Klarheit haben.