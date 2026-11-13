Lerch vor Bayern-Duell: „Jede Serie geht einmal zu Ende“

Die Wolfsburgerinnen treffen im Bundesliga-Spitzenspiel auf die noch makellosen Münchnerinnen. Trainer Stephan Lerch sieht dennoch eine Chance.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen die Rekordserie von Bayern München beim Gipfeltreffen stoppen. „51 Ligaspiele ungeschlagen – das ist schon eine Hausnummer“, gab Trainer Stephan Lerch vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (17.55 Uhr/ARD, DAZN und MagentaTV) in der VW Arena zu. Doch „jede Serie geht irgendwann einmal zu Ende“, betonte der Chefcoach: „Und wir werden alles daran setzen, dass diese Serie reißt.“

Wolfsburg habe „nichts zu verlieren“, erklärte Lerch: „Der FC Bayern ist der Favorit, wir sind der Herausforderer.“ Die Mannschaft gehe aber mit „großer Motivation und entsprechendem Selbstvertrauen“ in die Partie. Nur drei Punkte trennen den zweitplatzierten VfL von den noch makellosen Münchnerinnen, die Lerch als „das Nonplusultra im deutschen Frauenfußball“ bezeichnete.

Doch die Wolfsburgerinnen fügten den Serienmeisterinnen aus München auch deren bislang letzte Bundesliga-Niederlage zu, am 12. Oktober 2024 hatte sich der VfL unter Trainer Tommy Stroot mit 2:0 durchgesetzt. Auf einen ähnlichen Erfolg hofft auch Lerch. „Ich traue uns zu, dass wir an einem guten Tag die Bayern ärgern können“, sagte Lerch: „In einem Spiel ist immer alles möglich. Wir werden uns nicht verstecken.“

Auf die Frage, ob er enttäuscht sei, dass lediglich knapp 10.000 Zuschauer zum Topduell erwartet werden, sagte Lerch: „Ich beschäftige mich nicht so sehr damit, ich kann es auch nicht beeinflussen.“ Natürlich würde auch er sich wünschen, „dass wir die Frauenfußballstadien häufiger ausverkauft melden können“, das gelte nicht nur für ein solches Highlightspiel: „Es wird trotzdem eine tolle Atmosphäre sein.“