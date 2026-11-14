"Das ist ein bisschen ein Tabu-Thema im Fußball"

Die Münchnerinnen sind auch von ihren ärgsten Verfolgerinnen nicht zu stoppen und bauen ihre Mega-Serie in der Bundesliga aus.

Selbst der größte Rivale kann die wahnwitzige Erfolgsserie der Fußballerinnen des FC Bayern nicht stoppen: Die Münchnerinnen haben das Spitzenspiel der Bundesliga beim VfL Wolfsburg souverän mit 4:1 (2:0) gewonnen und damit ihren zehnten Sieg im zehnten Saisonspiel gefeiert.

Mit nunmehr saisonübergreifenden 52 Ligaspielen ohne Niederlage und sechs Punkten Vorsprung auf ihren ärgsten Verfolger untermauerte die Mannschaft von Trainer José Barcala einmal mehr ihre Vormachtstellung im deutschen Frauenfußball.

Die Bayern-Spielerinnnen feiern ihren Kantersieg über den VfL Wolfsburg Die Bayern-Spielerinnnen feiern ihren Kantersieg über den VfL Wolfsburg © IMAGO/Beautiful Sports International

„Alles in allem haben wir einen sehr erwachsenen Fußball gespielt“, sagte Bayern-Kapitänin Giulia Gwinn am ARD-Mikrofon: „Heute waren wir sehr abgeklärt und haben unsere Chancen genutzt, was in den letzten Spielen immer ein Thema bei uns war. Alles in allem sind wir also sehr zufrieden.“

FC Bayern: Bernadette Amani schnürt Doppelpack im Bundesliga-Kracher

Vor 9015 Fans in Wolfsburg ließen die Double-Gewinnerinnen keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Doppelpackerin Bernadette Amani (36./81.), Linda Dallmann (45.+2) und ein Eigentor von Janina Minge (56.) sorgten dafür, dass die Gäste auch das siebte direkte Duell in Folge mit den Niedersachsen für sich entschieden.

Ausgerechnet in Wolfsburg hatten die Bayern im Oktober 2024 ihre bislang letzte Bundesliga-Niederlage kassiert – seither kennen die Serienmeisterinnen nur noch Siege und Unentschieden. Für das Heimteam erzielte Cecilie Floe (90.+2) den Ehrentreffer.

DEINE MEINUNG

Von taktischer Disziplin und Ungenauigkeiten geprägt, verlief die Anfangsphase zunächst zäh. Einzig Giulia Gwinn verzog nach feinem Zuspiel von Dallmann frei vor VfL-Torhüterin Stina Johannes (11.). Die sonst so ballsicheren Münchnerinnen leisteten sich ungewohnte Fehler im Aufbau. Barcala gestikulierte wild an der Seitenlinie.

Bühl legt im 200. Bayern-Spiel die Führung auf

Die Unzufriedenheit des Spaniers währte jedoch nicht allzu lange: Nachdem Pernille Harder und Gwinn zunächst gute Gelegenheiten ausgelassen hatten (36.), sorgte die bayerische Standardstärke für die Führung: Eine Ecke von Jubilarin Klara Bühl, die ihr 200. Pflichtspiel für die Bayern bestritt, köpfte die freistehende Amani zum 1:0 ein.

Es war der Brustlöser für die Barcala-Elf, die nun Oberwasser hatte, befreiter aufspielte und noch vor der Halbzeit erhöhte: Bühl ging gegen zwei Wölfinnen ins Dribbling und bediente die mitgelaufene Jovana Damnjanovic. Die 31-Jährige legte auf Dallmann quer, ihren abgefälschten Flachschuss musste Johannes passieren lassen.

Mit Wiederbeginn war Wolfsburg stärker um eigene Offensivakzente bemüht, erwähnenswert blieb jedoch nur ein Versuch von Lara Prasnikar (46.), die den Anschlusstreffer verpasste.

Stattdessen schnürten die Bayern den VfL weiter ein und erzwangen durch Minge, deren Klärungsversuch nach Bühls Hereingabe im eigenen Tor einschlug, die Vorentscheidung. In der Schlussphase legte Amani mit ihrem zweiten Kopfballtreffer nach.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1