Bremen holt wichtige Punkte im Kampf um Europa

Die Bremerinnen setzen sich gegen Union Berlin durch und klettern auf Platz drei.

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben sich in der Bundesliga wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze gesichert. Die Bremerinnen setzten sich mit 2:0 (2:0) gegen Union Berlin durch und schoben sich in der Tabelle an Eintracht Frankfurt vorbei auf Platz drei. Die von Anfang an starken Gastgeberinnen führten dank der Treffer von Luna Vanzeir (29.) und Jenny Hipp (39.) schon zur Halbzeit deutlich.

Die Mannschaft von Trainerin Friederike Kromp liegt nach dem sechsten Saisonsieg acht Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München (27 Punkte). Der Doublegewinner ist am Samstagabend (17.55 Uhr/ARD, DAZN und MagentaTV) im Ligagipfel beim Tabellenzweiten VfL Wolfsburg gefordert. Frankfurt muss am Sonntag zu RB Leipzig und kann mit einem Sieg zurück auf Platz drei klettern.

Zuvor hatten sich die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim dank eines Last-Minute-Treffers etwas vom Tabellenkeller abgesetzt. Im Duell mit dem zuvor punktgleichen Tabellennachbarn SC Freiburg gewann das Team von Trainerin Eva-Maria Virsinger mit 1:0 (0:0). Die Partie verlief lange ereignislos, ehe Franziska Harsch der TSG den Sieg bescherte (90.+1).

Die Hoffenheimerinnen (13) sprangen ins Mittelfeld und verschafften sich ein Polster von fünf Zählern auf die Abstiegszone, in der kommenden Woche steht das Auswärtsspiel in München an. Freiburg (10) verlor das zweite Spiel nacheinander und könnte am Wochenende weiter abrutschen.