Hoffenheim holt Last-Minute-Sieg gegen Freiburg

Die TSG sichert sich wichtige Punkte gegen Freiburg, ehe nächste Woche Bayern München wartet.

Dank eines Last-Minute-Treffers haben sich die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim etwas vom Tabellenkeller abgesetzt. Im Bundesliga-Duell mit dem zuvor punktgleichen Tabellennachbarn SC Freiburg setzte sich das Team von Trainerin Eva-Maria Virsinger mit 1:0 (0:0) durch. Die Partie verlief lange ereignislos, ehe Franziska Harsch der TSG den Sieg bescherte (90.+1).

Die Hoffenheimerinnen (13 Punkte) sprangen ins Mittelfeld und verschafften sich ein Polster von fünf Zählern auf die Abstiegszone, in der kommenden Woche steht das Auswärtsspiel bei Bayern München an. Freiburg (10) verlor das zweite Spiel nacheinander und könnte am Wochenende weiter abrutschen.