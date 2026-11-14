Dallmann: Ligagipfel „kann in alle Richtungen laufen“

Die Meisterinnen aus München reisen mit makelloser Bilanz zum VfL Wolfsburg, stellen sich beim Verfolger aber auf "harte Arbeit" ein.

Tabellenzweiter gegen Spitzenreiter, Vizemeister gegen Doublegewinner: Wenn der FC Bayern zum Frauen-Ligagipfel beim VfL Wolfsburg antritt, ist Rivalität garantiert. „Es ist immer ein Spitzenduell, es kann immer in alle Richtungen laufen“, sagte Münchens Linda Dallmann vor dem Topspiel am Samstagabend (17.55 Uhr/ARD, DAZN und MagentaTV): „Ich habe schon sehr vieles erlebt, gerade in dem Duell.“

Die Serienmeisterinnen stellen sich daher in der VW Arena auf ein mitunter hitziges Aufeinandertreffen ein. „Am wichtigsten wird sein, dass wir den Kampf gewinnen. Wir müssen unsere Zweikämpfe gewinnen, wir müssen in diesen 90 Minuten all die kleinen Kämpfe für uns entscheiden“, forderte Pernille Harder, „dann glaube ich, dass wir unser Spiel aufziehen können.“

Die dänische Ex-Wölfin, die von 2017 bis 2020 für den VfL auf Torejagd ging, weiß nur zu gut, worauf es gegen ihren ehemaligen Verein vor knapp 10.000 Fans ankommen wird. „Wenn wir die harte Arbeit und all die notwendigen Defensivaktionen nicht erledigen, wird es schwierig für uns“, warnte die 33-Jährige.

In der Tabelle haben die noch makellosen Bayern, die seit 51 Ligaspielen ungeschlagen sind, drei Punkte Vorsprung auf den VfL. Die Wölfinnen hatten sich am fünften Spieltag einen Ausrutscher bei der TSG Hoffenheim erlaubt (1:2).