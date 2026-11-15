Nach Feueralarm: Frankfurt überrollt Leipzig

Die Eintracht-Frauen verkürzen mit einem Kantersieg als Dritter den Rückstand auf Wolfsburg. Vor der Partie muss die Leipziger Arena geräumt werden.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Rennen um die Champions-League-Plätze mit einem Kantersieg wieder Boden gutgemacht. Bei RB Leipzig gewann das Team von Trainer Niko Arnautis 5:1 (2:0) und hat nach dem klaren Erfolg in der großen Arena als Tabellendritter vier Punkte Rückstand auf den zweitplatzierten VfL Wolfsburg (24), der am Vorabend das Topspiel gegen den Spitzenreiter FC Bayern verloren hatte (1:4).

Rebecka Blomqvist (11.) und Amanda Ilestedt (17.) brachten die Eintracht früh auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Nina Lührßen (63.), Hayley Raso (74.) und Hanna Bennison (79.). Den Ehrentreffer für Leipzig, das die dritte Niederlage in Serie kassierte, erzielte Alieke Tuin (90.) mit einem sehenswerten Distanzschuss.

Feueralarm in Leipzig

Etwas mehr als zwei Stunden vor Anpfiff hatte die Arena in Leipzig wegen eines Feueralarms geräumt werden müssen, wie die Eintracht in den sozialen Medien mitteilte. Rund 20 Minuten nach dieser Meldung gab es allerdings Entwarnung und die Partie konnte wie angesetzt stattfinden.

In der zweiten Sonntagspartie führte Carolin Elsen (9.) den 1. FC Köln zum 1:0 (1:0) beim 1. FC Nürnberg, bei dem Leia Varley (90.+3) in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Pauline Bremer (90.+4) verschoss anschließend einen Foulelfmeter für den FC.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)