Große Überraschung um Andrich

Zoff mit dem Trainer? Das sagt Andrich

Bayer 04 Leverkusen startet gegen Celje in die neue Europa-League-Saison. Um Robert Andrich gibt es dabei eine große Überraschung. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie die Partie live verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen ist mit einem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Celje in die neue Europa-League-Saison gestartet.

Eine große Überraschung gab es dabei um Robert Andrich: Der ehemalige Nationalspieler stand erstmals in dieser Saison in der Startelf der Leverkusener. Noch vor wenigen Wochen war Andrich sein Kapitänsamt bei der Werkself entzogen worden, Trainer Carles Martínez verkündete öffentlich, Andrich nicht mehr zu benötigen.

Robert Andrich steht in der Startelf Robert Andrich steht in der Startelf © IMAGO/STEINSIEK.CH

Am zweiten Bundesligaspieltag war Andrich gegen Union Berlin bereits eingewechselt worden – das überraschte bereits einige Werkself-Fans. Nun stand er zum Europapokalauftakt sogar von Beginn an auf dem Feld und trug zum glanzlosen, aber souveränen 2:0-Auftaktsieg der Leverkusener bei.

Europa League: So verfolgen Sie Leverkusen – Celje heute LIVE im Free-TV

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: RTL+, WOW Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Der Saisonstart verlief für die Werkself unter dem neuen Trainer Carles Martinez bisher holprig. Gegen Aufsteiger Elversberg setzte es zum Auftakt eine Niederlage. Danach folgte ein furioser 4:0-Sieg gegen Union Berlin. Am vergangenen Wochenende kam man gegen den FC Augsburg nicht über ein 2:2 hinaus.

Erfolgreiche Conference-League-Saisons in Celje

Celje kehrt nach 2004 erstmals wieder in die Europa League zurück. Damals trug der Wettbewerb noch den Namen UEFA-Cup. In den vergangenen beiden Jahren erreichten die Slowenen in der Conference League einmal das Viertel- und einmal das Achtelfinale.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen Celje heute im Free-TV übertragen?

Ja, RTL überträgt das Spiel im frei empfangbaren Programm.

Europa League heute: Wo wird Bayer 04 Leverkusen gegen Celje im TV & Stream übertragen?

Sky Sport, WOW und RTL+ übertragen das Spiel im Stream.

Europa League: Bayer 04 Leverkusen gegen Celje im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Bayer 04 Leverkusen gegen Celje im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.