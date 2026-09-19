Newcastle reagiert auf Premieren-Treffer von Nick Woltemade

Nick Woltemade erzielt in der Europa League sein erstes Tor für Juventus Turin. Im Anschluss erhält der Stürmer Zuspruch von seinem Stammverein Newcastle United und einem Ex-Kollegen.

Nick Woltemade hat sein erstes Tor für Juventus Turin erzielt und danach Rückendeckung von seinem Stammverein Newcastle United sowie Bruno Guimaraes erhalten. Der deutsche Nationalspieler markierte beim 5:0-Erfolg zum Auftakt der Ligaphase in der Europa League gegen den niederländischen Vertreter NEC Nijmegen den dritten Treffer seiner Mannschaft per Elfmeter.

In einem Beitrag bei Instagram schrieb Woltemade, der als zentrale Spitze aufgelaufen war: „Europäische Nächte. Glücklich über mein erstes Tor für Juventus.“ Newcastle reagierte auf den Beitrag mit dem knappen Kommentar „Top“. Sein früherer brasilianischer Teamkollege Bruno Guimaraes, der inzwischen für Arsenal aufläuft, setzte darunter drei Herz-Emojis.

Nick Woltemade nach seinem ersten Tor für Juventus Turin Nick Woltemade nach seinem ersten Tor für Juventus Turin © IMAGO/Marco Canoniero

Woltemade erzielt erstes Tor für Juventus Turin

Für den 24-jährigen Woltemade war es ein wichtiger persönlicher Erfolg: In seinen ersten beiden Liga-Einsätzen für Juventus, als er jeweils eingewechselt worden war, war ihm kein Tor gelungen. In der vergangenen Saison hätte Woltemade bei Newcastle nach dem Abgang von Alexander Isak viel Verantwortung übernehmen sollen, konnte die Erwartungen aber nur selten erfüllen. Dabei ließ er sich im System von Eddie Howe häufig weiter ins Mittelfeld zurückfallen.

Newcastles Trainer Matthias Jaissle hatte nach dem Wechsel des Angreifers erklärt: „Ich schätze Nick als Spieler wegen seiner Qualität auf dem Platz sehr, aber auch als Mensch und wegen seiner Qualitäten abseits des Platzes. Wir hatten immer gute, sehr ehrliche Gespräche. Er wollte eine neue Herausforderung in einer Topliga und bei einem Topklub annehmen.“

Jaissle kündigte zudem an, Newcastle werde die Entwicklung des weiterhin zum Klub gehörenden Stürmers eng verfolgen: „Er wird dort viele Tore schießen, da bin ich mir sicher.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.