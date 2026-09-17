DFB-Neuling trifft nach Klopp-Nominierung

Mika Baur trifft für Celtic Glasgow in der Europa-League. Für den 22-Jährigen ist es ohnehin schon ein besonderer Tag.

Mika Baur hat in der Europa League für Celtic Glasgow getroffen – und das an dem Tag, an dem ihn Jürgen Klopp erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berief. Für die Celtics traf er zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gegen Ferencváros Budapest. Doch auch er konnte die 1:3-Niederlage nicht mehr verhindern.

In der 44. Minute wurde der 22-Jährige vom ehemaligen Arsenal-Spieler Kieran Tierney im Rückraum bedient und schob unbedrängt zum Ausgleich ein.

Mika Baur traf am Tag seiner DFB-Nominierung Mika Baur traf am Tag seiner DFB-Nominierung © IMAGO/Shutterstock

Bitter: Nur zwei Minuten später legte Ferencváros in Form von Kristoffer Zachariassen zur erneuten Führung nach (45.+1). Das 1:0 hatte Dele erzielt (20.). Daniel Arzani traf nach Wiederanpfiff zum 3:1-Endstand (47.).

Baur wechselte von Paderborn nach Glasgow

Noch in diesem Jahr feierte Baur mit dem SC Paderborn die Rückkehr in die Bundesliga. Vor der neuen Saison wechselte er dann für 6,3 Millionen Euro zum schottischen Meister.

Der Startelfeinsatz gegen die Budapester ist bereits sein neunter Einsatz für Celtic. Mit seinem zweiten Tor für die Grün-Weißen setzte er dem Tag seiner erstmaligen DFB-Nominierung das i-Tüpfelchen auf und zahlte seinem künftigen Nationaltrainer das Vertrauen prompt zurück. Nach 66 Minuten ersetzte ihn Trainer Martin O’Neill durch den Schotten Luke McCowan.

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