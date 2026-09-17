Startelfdebüt für Nick Woltemade

Nach zwei Einwechslungen steht Nick Woltemade in der Europa League erstmals in der Startelf von Juventus Turin.

Es ist so weit: Nick Woltemade steht zum Europa-League-Auftakt von Juventus Turin am Donnerstagabend (21 Uhr) erstmals in der Startelf des italienischen Rekordmeisters.

In der Partie gegen NEC Nijmegen aus den Niederlanden schickt Juve-Coach Luciano Spalletti den deutschen Nationalspieler erstmals seit seinem Wechsel von Beginn an aufs Feld. Bisher war Woltemade in der Liga zweimal eingewechselt worden.

Nick Woltemade steht in der Startelf Nick Woltemade steht in der Startelf © IMAGO/Giuseppe Maffia

Europa League: Woltemade startet für Juve

Nun gibt der Stürmer also sein Startelfdebüt für die Alte Dame. Ende August war der 24-Jährige auf Leihbasis von Newcastle United nach Turin gewechselt, nachdem seine sportliche Zukunft bei den „Magpies“ mehr als ungewiss war.

Am Donnerstag war Woltemade von Bundestrainer Jürgen Klopp trotz zuletzt geringer Spielzeit auch für die anstehende Länderspielpause nominiert worden: Neben Jonathan Burkardt ist Woltemade einer von zwei Stürmern, die Klopp für den zweiten Teil der Länderspielpause gegen Serbien und Griechenland ins Rennen schickt.

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