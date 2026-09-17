Europa League heute: Kreta – Hoffenheim live im Free-TV

Das sind die Gegner der Bundesligisten in der Europa League

Der OFI Kreta FC empfängt heute die TSG 1899 Hoffenheim in der Europa League. Anstoß in Griechenland ist um 18.45 Uhr. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Für die TSG Hoffenheim beginnt am Donnerstagabend die Europa-League-Saison 2026/27 mit einem Auswärtsspiel bei OFI Kreta. Anstoß im Pankritio Stadium in Heraklion ist um 18.45 Uhr. Für die Kraichgauer ist es die Rückkehr auf die europäische Bühne nach einem Jahr Pause. Schiedsrichter der Begegnung ist der Spanier Javier Alberola Rojas.

Europa League heute: OFI Kreta – TSG Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: RTL oder RTL Nitro Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Hoffenheim trifft dabei erstmals in einem Pflichtspiel auf einen griechischen Gegner. Auch für OFI ist die Partie etwas Besonderes: Der griechische Pokalsieger steht erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder in einem großen europäischen Wettbewerb und schaffte den Sprung in die Ligaphase über die Qualifikation gegen ZSKA Sofia.

Die TSG reist mit Rückenwind nach Griechenland. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag feierten die Kraichgauer einen 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart. Gleichzeitig will die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer international ein anderes Gesicht zeigen als bei ihrem jüngsten Europa-League-Auftritt 2024/25, als bereits nach der Ligaphase Schluss war.

Leicht wird die Aufgabe jedoch nicht. OFI erwischte einen guten Saisonstart und sorgte zuletzt unter anderem mit einem Auswärtssieg bei Olympiakos Piräus für Aufsehen. Zudem gewannen die Kreter ihre Europa-League-Playoffspiele souverän mit insgesamt 5:0.

DEINE MEINUNG

Wird OFI Kreta FC gegen TSG 1899 Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL Nitro zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird OFI gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky sport, WOW und RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: OFI Kreta FC gegen TSG 1899 Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: OFI Kreta FC gegen TSG 1899 Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.