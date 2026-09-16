Palhinha und Benfica schocken Milan

Der italienische Mitfavorit verpatzt ohne seinen Altstar den Auftakt in die Europa League. Zwei ehemalige Bundesligaspieler treffen. Joao Palhinha leistet ebenfalls seinen Beitrag.

Fehlstart im San Siro: Mitfavorit AC Mailand hat den Auftakt in die Europa League in den Sand gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim verlor das Topspiel gegen Benfica Lissabon im eigenen Stadion mit 0:2 (0:1), Altstar Luka Modric verfolgte die Pleite der Rossoneri 90 Minuten lang von der Bank aus.

Die ehemaligen Bundesliga-Spieler Dodi Lukebakio (16.) und Jakub Kaminski (53.) brachten die Gäste im Fußballtempel von Mailand in Führung, insgesamt kam von Milan viel zu wenig. Bei Benfica überzeugte neben den Torschützen auch Ex-Münchner Joao Palhinha. Der defensive Mittelfeldspieler durfte die volle Distanz spielen und hatte alles im Griff. Als nächstes stehen für den Tabellensechsten der italienischen Serie A im Europacup die Auswärtsspiele bei RB Salzburg (15. Oktober) und dem AFC Bournemouth (22. Oktober) vom deutschen Trainer Marco Rose an.

Palhinha und Kaminski ärgern Mailand

Besser lief es für den überraschenden Rückkehrer AFC Sunderland. Die Engländer, die sich vergangene Saison als Aufsteiger dank einer starken Spielzeit qualifiziert hatten, gewannen zu Hause gegen AZ Alkmaar mit 1:0 (0:0). Enzo Le Fee (66.) brachte das Team um den Ex-Leverkusener Granit Xhaka per Foulelfmeter auf Kurs. Olympique Lyon legte früher den Grundstein zum Sieg: Dank der Tore von Noah Nartey (8.) und Keito Nakamura (22.) siegten die Franzosen beim RSC Anderlecht mit 2:1 (2:0). Mihajlo Cvetkovic (61.) verkürzte für die Belgier.

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