Antonio Rüdiger blickt bei seiner DFB-Verabschiedung auf seine Karriere in der Nationalmannschaft zurück. Besonders ein Moment bei der Heim-EM 2024 hat sich beim Abwehrspieler eingebrannt.

Antonio Rüdiger hat am Montagabend bei seiner offiziellen Verabschiedung aus der deutschen Nationalmannschaft einen besonderen Moment seiner DFB-Karriere hervorgehoben. Vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande erinnerte sich der Verteidiger an die Heim-EM 2024 und eine spektakuläre Abwehraktion gegen Dänemark.

„Es war die Heim-EM. Die Euphorie und Unterstützung, die wir hatten. Das kannte ich so nicht, weil wir sind auch durch schwere Zeiten gegangen, aber die EM zu Hause war ein sehr gutes Gefühl“, sagte Rüdiger bei DFB.TV. Besonders eine Szene sei ihm dabei in Erinnerung geblieben: „Der Block gegen Dänemark, das war für mich einfach wow.“

Der Block gegen Dänemark bei der EM 2024 war für Antonio Rüdiger der beste Moment seiner Karriere im Nationalteam Der Block gegen Dänemark bei der EM 2024 war für Antonio Rüdiger der beste Moment seiner Karriere im Nationalteam © IMAGO/Matthias Koch

Rüdiger sorgt mit Sitzjubel für Aufsehen

Gemeint war eine Rettungstat im EM-Achtelfinale gegen Dänemark. In der 21. Minute verhinderte Rüdiger mit einem wichtigen Block gegen Christian Eriksen einen möglichen Rückstand. Kurz vor dem Abpfiff sorgte der Innenverteidiger anschließend mit einem ungewöhnlichen Sitzjubel für Aufsehen.

„Ich bin ein emotionaler Spieler auf dem Platz. Es war ein wichtiger Block, es war wie ein Tor“, erklärte Rüdiger damals.

Seine Begeisterung für die Aktion zeigte er auch nach dem Spiel in den sozialen Medien. Auf X veröffentlichte er ein Bild seines Jubels und versah es mit den Worten „Emotions and Hunger“. Die starke Leistung des Abwehrspielers wurde belohnt: Die UEFA zeichnete Rüdiger nach dem 2:0-Erfolg zum „Man of the Match“ aus.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.