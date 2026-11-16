Botschaft an "alle, die versucht haben, mich runterzumachen"

Deutschland lässt der Niederlande nicht den Hauch einer Chance. Bundestrainer Jürgen Klopp ist nach dem Triumph voll des Lobes für seine Elf.

Jürgen Klopp kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Das Spiel war außergewöhnlich, auch außergewöhnlich schwer. Wir haben unglaubliche Tore geschossen, das war ja Wahnsinn“, sagte der Bundestrainer nach dem begeisternden 5:0 (1:0) im Nations-League-Gruppenfinale gegen Erzrivale Niederlande in der ARD: „Tolles Fußballspiel, großartiges Erlebnis. Das hätte ich mir nicht getraut zu wünschen.“

Seine Mannschaft habe „unglaubliche Sachen gemacht“, lobte der neue Chef, die „super Tore“ werde er sich „heute Nacht und in den nächsten Wochen und Monaten“ immer wieder anschauen. „Das ist eine ganz spezielle Gruppe im Moment“, sagte Klopp über seine Auswahl.

Jürgen Klopp kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus Jürgen Klopp kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus © IMAGO/Sven Simon

Klopp: „Die Jungs überraschen sich selber“

„Jeder geht mit einem Lächeln nach Hause und stellt zumindest drei, vier Monate die Nationalmannschaft nicht in Frage, sondern denkt: Das kann was werden“, ergänzte Klopp. Er habe „wundervolle Fußballer, großartige Charaktere“ in seinem Team: „Die Jungs überraschen sich selber auch immer noch.“

Und weiter: „Man hat ja im Sommer das Gefühl gehabt, dass der neue Trainer, das war halt ich, dass er sich die deutsche Nationalmannschaft schön saufen muss. Ich komme dahin und war schockverliebt. Von 44 Mann – schockverliebt.“

DFB-Team: Sonderlob für Scherhant und Gruda

Traumtorschütze Derry Scherhant und Serbien-Entdeckung Brajan Gruda hob Klopp noch hervor. „Die können beide kicken, lieber Himmel! Aber was sie gearbeitet haben, ist brutal, das macht eine Mannschaft am Ende aus, weil: Kicken können andere auch. Was du reinpackst an Einsatz und Leidenschaft, darum geht’s!“

Aber, warnte Klopp: „Alle Probleme gelöst“ habe der viermalige Weltmeister mit dem Viertelfinal-Einzug in der Nationenliga nun auch nicht, „das ist natürlich Quatsch. Aber wir haben aufgezeigt. Wir haben die Messlatte für uns hochgelegt und müssen da immer wieder drüber.“

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Auch Schweinsteiger ist angetan

Doppeltorschütze Florian Wirtz bekräftigte das: „Wir wollen noch besser werden“, sagte er, „wir haben schon gute Schritte gemacht, es macht richtig Spaß.“

Auch den Beobachtern. „Da wird es eine Riesenbegeisterung geben in unserem Land, darauf haben wir gewartet, dass wir so ein Spiel mal 5:0 gewinnen“, schwärmte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger und lobte neben Scherhant vor allem Wirtz.

„Es ist ein Traum, einen solchen Spieler im Team zu haben.“ Wirtz, Scherhant oder Gruda seien „Unterschiedsspieler“. Letzteren dabei zu haben, sei „weltklasse“, meinte Schweinsteiger.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)